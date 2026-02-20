Kumbh Mela Monalisa Net Worth: కుంభమేళా 'మోనాలిసా' గుర్తుందా?! అప్పుడు పూసలు..ఇప్పుడు రూ.3 కోట్ల ఇంటికి ఓనర్!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
మహా కుంభమేళాలో భక్తులకు రుద్రాక్ష మాలలు అమ్ముతూ, ఒక చిన్న వీడియోతో రాత్రికి రాత్రే సోషల్ మీడియా సెన్సేషన్‌గా మారిన యువతి గుర్తుంది కదా? ఆమె నీలి కళ్లు, అమాయకపు చూపులు చూసి నెటిజన్లు ఆమెను 'కుంభమేళా మోనాలిసా' అని పిలుచుకున్నారు.

ఆ వైరల్ వీడియో తర్వాత మోనాలిసా జీవితం ఊహించని మలుపు తిరిగింది. ఆమె జీవనశైలి ఇప్పుడు పూర్తిగా మారిపోయింది. ఒకప్పుడు ఆర్థిక ఇబ్బందులతో రుద్రాక్షలు అమ్మిన ఈమె, ఇప్పుడు కోట్ల రూపాయల సంపదకు యజమానిగా ఎదిగింది.

ఇటీవల ఆమె ముంబైలో సుమారు 3 కోట్ల రూపాయల విలువైన విలాసవంతమైన 2BHK ఫ్లాట్‌ను కొనుగోలు చేసినట్లు సమాచారం. మోనాలిసా అందానికి ఫిదా అయిన సినీ నిర్మాతలు ఆమెకు వరుస ఆఫర్లు ఇస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆమె పలు ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉంది. బుల్లితెరపై అత్యంత ఆదరణ పొందిన 'బిగ్ బాస్' రియాలిటీ షోలో పాల్గొనమని కూడా ఆమెకు ఆహ్వానం అందినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. 

కేవలం ఒక వీడియో మనిషి తలరాతను ఎలా మారుస్తుందో చెప్పడానికి మోనాలిసా కథే నిదర్శనం. సోషల్ మీడియా పుణ్యమా అని ఆమెలోని ప్రతిభ, అందానికి గుర్తింపు దక్కింది. 

గుర్తింపు రాకుండా ఉండటానికి ఆమె తన స్టైల్‌ను పూర్తిగా మార్చుకున్నప్పటికీ, అభిమానులు మాత్రం ఆమెను ఎక్కడున్నా గుర్తుపడుతూనే ఉన్నారు. కుంభమేళాలో సామాన్యురాలిగా కనిపించిన మోనాలిసా, నేడు గ్లామర్ ప్రపంచంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఏర్పరుచుకుంటోంది. 

