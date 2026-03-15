Malalakshmi Rajayoga: త్వరలో మహాలక్ష్మి రాజయోగంతో ఈ రాశుల వారికి బంపర్ జాక్ పాట్.. ఇంట్లో డబ్బే డబ్బు..

Malalakshmi Rajayoga 2026 Benefits: మహాలక్ష్మీ రాజయోగం ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారికి చేతి నిండా డబ్బు ఉండనుంది. గ్రహ మండలంలో గ్రహాలు నిరంతరం ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటాయి. అలా ప్రవేశించడం వలన కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో పెను మార్పులు సంభవించబోతున్నాయి. మార్చి నెలలో చంద్రుడు, కుజుడు గ్రహాల కలయికతో మహాలక్ష్మీ రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది 12 రాశిచక్రాలను ప్రభావితం చేయబోతుంది. కానీ నాలుగు రాశుల మాత్రం అపారమైన సంపదతో పాటు ఆర్థిక వృద్ధిని పొందే అవకాశం ఉంది.
మార్చి 16న, చంద్రుడు కుంభరాశిలోకి ప్రవేశించి మార్చి 18 వరకు అక్కడే ఉండనున్నాడు. అదేవిధంగా, కుజుడు, రాహువు కూడా ప్రస్తుతం కుంభరాశిలో సంచారము చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో, త్రిగ్రాహీ రాజయోగం, మహాలక్ష్మీ రాజయోగం ఏర్పడబోతున్నాయి. ఇది నాలుగు రాశుల వారి సంపదను పెంచబోతుంది.
మేషరాశి: మేషరాశి వారికి మహాలక్ష్మి రాజయోగం అన్ని విధాల శుభప్రదంగా ఉండబోతుంది. ఈ రాశి విద్యార్థులు, వ్యాపారవేత్తలు అనేక ప్రయోజనాలను పొందుతారు. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించబోతున్నాయి. మీలో అతి విశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాల కలగనున్నాయి.
తులా రాశి: మహాలక్ష్మీ రాజయోగం కారణంగా.. తులా రాశి వారికి అదృష్టం తలుపు తట్టబోతుంది. అనుకున్న పనులన్నీ సరైన సమయంలో త్వరగా పూర్తి కాబోతున్నాయి. బంధువులతో వివాదాలు సమసిపోతాయి. ఆర్థికంగా, ఆరోగ్య పరంగా బాగుంటుంది. పనిలో అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. గతంలో కంటే మీ ఆదాయం పెరుగుతుంది.
కుంభ రాశి: కుంభరాశి వారికి మహా లక్ష్మి రాజయోగం కారణంగా వీరిలో అతి విశ్వాసంతో అన్ని పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా అద్భుత ప్రయోజనాలు కలగబోతున్నాయి. గతంలో మీకు రావాల్సిన బాకీ లు వసూలు చేయబడతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి తీర్థయాత్రకు వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. అన్ని విధాలుగా అద్భుతంగా ఉండబోతుంది.
సింహ రాశి: సింహరాశి వారికి, చంద్రుడు, కుజుడు కలయిక వల్ల కలిగే మహాలక్ష్మి రాజయోగం అదృష్టాన్ని తీసుకు రాబోతుంది. ఈ సమయం ముఖ్యంగా రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలోని వారికి వ్యాపారవేత్తలకు చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతుంది.
గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం.. గ్రహ గతుల ఆధారంగా హిందూ ధర్మ శాస్త్రాల్లో ఉన్న అంశాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. జీ న్యూస్ ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.