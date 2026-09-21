/మహాలక్ష్మి రాజయోగం.. ఈ 4 రాశులకు అక్టోబర్ 6 వరకు బంపర్ లాభాలు!

Mahalakshmi Rajayoga Effect On Zodiac: పవర్ఫుల్ మహాలక్ష్మి రాజయోగం కారణంగా ఈ కింది రాశులవారు బంపర్ లాభాలు పొందుతారని తంజావురి నాగరాజ్ శర్మ తెలిపారు. అక్టోబర్ 6వ తేది వరకు అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. దీంతో పాటు దీర్ఘకాలికంగా వస్తున్న సమస్యలు తొలగిపోయి.. ఆర్థికంగా బంపర్ లాభాలు కలుగుతాయి.
Mahalakshmi Rajayoga Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అన్ని గ్రహాలకు చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ముఖ్యంగా అక్టోబర్ నెల మొదటిలోనే కుజ, చంద్ర గ్రహాలు కర్కాటక రాశిలో కలయిక జరుపుతాయి. హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం.. సెప్టెంబర్ 18వ తేది సాయంత్రం 4 గంటలకు కుజుడు కర్కాటక రాశిలోకి సంచారం చేశాడు. అక్టోబర్ 4న సాయంత్రం 6 గంటలకు చంద్రుడు అదే రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీని కారణంగా చంద్ర, కుజ గ్రహాల సంయోగం జరుగుతుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తంజావురి నాగరాజ్ శర్మ తెలిపారు.
ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక కారణంగా మోస్ట్ పవర్ఫుల్ మహాలక్ష్మి రాజయోగం కూడా ఏర్పడుతుంది. దీంతో ఈ యోగం అక్టోబర్ 6వ తేది వరకు కొనసాగుతుందని.. కుజుడి ధైర్యానికి, శక్తికి అధిపతిగా సూచిస్తారని.. దీని ప్రభావంతో కొన్ని రాశులవారికి మానసిక ప్రశాంతత లభించి.. కోరుకున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో వస్తున్న సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి..
తంజావురి నాగరాజ్ శర్మ అందించిన సమాచారం ప్రకారం.. ఈ శక్తివంతమైన మహాలక్ష్మి రాజయోగంతో వృత్తిపరంగా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఉద్యోగులకు కొత్త బాధ్యతలతో పాటు పదోన్నతులు కూడా లభించే ఛాన్స్లు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలిపారు. అంతేకాకుండా కష్టపడి పనిచేసే తత్వం కలిగిన వారు తప్పకుండా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు సొంతం చేసుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా మెరుగుపడతాయి.
కుజ, చంద్రుల కలయికతో కర్కాటక రాశివారికి కూడా బంపర్ లాభాలు కలుగుతాయి. వీరికి కూడా ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. చాలా కాలంగా నిలిపోయిన పనులు కూడా సులభంగా వేగవంతమవుతాయని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలిపారు. వీరికి ఆర్థికంగా కూడా సానుకూల ఫలితాలు కూడా పొందుతారు. దీంతో పాటు కొత్త బాధ్యతలు కూడా సొంతం చేసుకుని అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. అయితే, కొన్ని భావోద్వేగాల కారణంగా తొందరపడి ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోకపోవడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ఈ కుజ-చంద్రుల కలయిక కారణంగా వృశ్చిక రాశివారికి కూడా ఆర్థికంగా ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలిపారు. వీరికి వృత్తిలో పురోగతి సులభంగా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా పనిలో అద్బుతమైన పలుకుబడి లభిస్తుంది. దీంతో పాటు వ్యాపారాలు చాలా వరకు లాభసాటిగా మారే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి.. ఆకస్మికంగా ఆదాయం కూడా పొందే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి.
నాగరాజ్ శర్మ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. తులా రాశివారికి కూడా ఆర్థికంగా అద్భతమైన ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. అంతేకాకుండా వృత్తిపరంగా దిమ్మతిరిగే శుభవార్తలు కూడా వింటారు. వ్యాపారాలు చేసేవారు ఒప్పందాలు కూడా సులభంగా కుదుర్చుకుంటారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అలాగే కొత్త ప్రాజెక్టులు చేసేవారికి బంపర్ లాభాలు చేకూరుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితులను సులభంగా బలోపేతం చేసుకుంటారు.