  • Mahalakshmi Rajayoga:మహాలక్ష్మి రాజయోగంతో ఈ మూడు రాశుల వారి దశ తిరగబోతుంది..

Mahalakshmi Rajayogam:  జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం, నవ గ్రహాలు.. నిర్ణీత సమయంలో ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటాయి. ఇలా మారడం వలన కొన్ని అరుదైన యోగాలు ఏర్పడుతాయి. కొన్ని శుభాశుభా యోగాలు ఏర్పడతాయి. ప్రస్తుతం, కుజుడు వృశ్చిక రాశిలో సంచారం చేస్తున్నాడు. త్వరలో, చంద్రుడు కూడా వృశ్చిక రాశిలోకి వెళ్లబోతున్నాడు. వృశ్చిక రాశిలో కుజుడు, చంద్రుడి కలయిక మహాలక్ష్మి రాజయోగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. దీంతో ఈ మూడు రాశుల వ్యక్తులు జీవితాలు పూర్తిగా మారబోతున్నాయి. ఆ అదృష్ట రాశిచక్ర గుర్తులు ఏమిటో తెలుసుకోండి..
వృశ్చిక రాశిలో కుజుడు, చంద్రుడు త్వరలో మహాలక్ష్మి రాజ్యయోగం ఏర్పడుతుంది.  ఈ ప్రత్యేక యోగం కొన్ని రాశులకు అపారమైన ఆనందంతో పాటు సంపదను తీసుకురాబోతుంది. అదృష్టం కూడా పాత్ర పోషిస్తుంది.   

మకర రాశి: మకర రాశి వారికి లాభాల నిలయమైన మకర రాశిలో మహాలక్ష్మి రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది మీ పనితో పాటు వృత్తిలో గణనీయమైన పురోగతిని చూపించబోతుంది. ఉద్యోగార్థులకు మంచి ఉద్యోగం లభించనుంది. మీకు కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. మీ ఆదాయం అమాంతం పెరుగుతుంది.  అనే రకాలుగా ఇంకమ్ జనరేట్ అవుతుంది.  వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీకు కుటుంబ సభ్యుల నుండి పూర్తి మద్దతు లభించబోతుంది.  సమాజంలో మీ గౌరవ, ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి.  అప్పుల ఊబి నుండి బయట పడతారు.   

మేష రాశి: మహాలక్ష్మీ రాజయోగం వలన  మేష రాశి వారికి అనేక ప్రయోజనాలు సిద్ధించబోతున్నాయి.  ఊహించని విధంగా డబ్బు చేతికి అందుతుంది. పూర్వీకుల ఆస్తుల ద్వారా లాభం పొందే అవకాశాలున్నాయి. మీరు విశేషమైన ఆర్థిక ప్రయోజనాలను అందుకుంటారు.  ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు,  పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వారికి ఇది అనుకూలమైన కాలం అని చెప్పాలి. కుటుంబ జీవితం ఆహ్లాదకరంగా సాగిపోతుంది.  కుటుంబంలో విభేదాలు పరిష్కారమవుతాయి. భూ తగాదాలు, వివాదాలు పరిష్కరించబడతాయి.   

వృశ్చిక రాశి: వృశ్చిక రాశిలో  వృశ్చిక లగ్న మొదటి ఇంట్లో ఉండటం వలన, మీకు అనేక ప్రయోజనాలు సిద్దించబోతున్నాయి.  ఊహించని డబ్బు మీ చేతికి అందుతుంది. పెట్టుబడులు మంచి లాభాలను అందుకుంటారు. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. ఉద్యోగం చేస్తున్న వారికి జీతంలో  పెరుగుదల ఉండబోతుంది. కొత్త బాధ్యతలు,  పదోన్నతులు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో ఉన్నవారికి తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకునే అవకాశాలున్నాయి. మీరు కొత్త వ్యాపార ఒప్పందాలను కుదురుతాయి. మీలో ధైర్యంతో పాటు ఆత్మ విశ్వాసం పెరుగుతుంది. కొత్త ఇల్లు, ప్లాట్ లేదా భూమిని కొనుగోలు చేసే అవకాశాలున్నాయి. చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు.   

గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్కులు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య శాస్త్ర  గ్రంథాలతో పాటు నిర్ణయ సింధువు, ధర్మ సింధువు  వంటి వివిధ గ్రంథాలు,  మాధ్యమాల నుండి సేకరించి ఇవ్వబడింది. జీ న్యూస్ దీనిని ధృవీకరించడం లేదు. 

