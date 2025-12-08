English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Mahapurusha Raja Yoga: 500 యేళ్ల తర్వాత మహాద్భుతమైన మహా పురుష రాజయోగం.. అదృష్టం అంటే ఈ రాశులదే..

Mahapurusha Raja Yoga: 500 యేళ్ల తర్వాత మహాద్భుతమైన మహా పురుష రాజయోగం.. అదృష్టం అంటే ఈ రాశులదే..

Mahapurusha Raja Yoga: గ్రహా మండలంలో కొన్ని రాశుల కలయికతో కొన్ని రకాల రాజయోగాలు ఏర్పడుతుంటాయి. దాదాపు  500 యేళ్ల తర్వాత  మహా పురుష రాజయోగం ఏర్పడబోతుంది. దీంతో ఈ మూడు రాశుల వారి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరకబోతున్నట్టు గ్రహ గతులు చెబుతున్నాయి. అదృష్టం అంటే ఈ రాశులదనే చెప్పాలి.  
వైదిక జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో, ప్రత్యేక సందర్భాల్లో గ్రహాల కలయికతో ఏర్పడే  రాజయోగాలు చాలా ముఖ్యమైనవి. 2026లో దేవ గురువు బృహస్పతి మహాపురుష హంస రాజయోగాన్ని.. అటు టు రాక్షస గురువు శుక్రుడు మాళవీయ రాజయోగాన్ని ఏర్పరచబోతున్నాడు. .

గురు దేవుడు  కర్కాటక రాశిలో ప్రవేశం వలన హంస రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. శుక్రుడు మీన రాశిలో  ప్రవేశించినప్పుడు, మాళవీయ రాజయోగం ఏర్పడుతుందని  జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో తెలుపుతుంది. 

మకర రాశి .. మకర రాశి వారికి హంస, మాలవ్య రాజయోగం వల్ల మస్తు లాభాలు కలగబోతున్నాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్ర రీత్యా  మూడవ ఇంట్లో మాలవ్య రాజయోగం ఏర్పడుతుంది.ఈ సమయంలో మీ ఆదాయంలో కొంత భాగాన్ని ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలకు వెచ్చిస్తారు. పెట్టుబడుల మూలంగా  లాభం అందుకుంటారు. అవివాహితులకు వివాహా యోగం ఏర్పడుతుంది. మీ వృత్తి జీవితంలో పురోగతి అవకాశాలున్నాయి. సమాజంలో మీ గౌరవం, ప్రతిష్ఠే. వైవాహిక జీవితం సంతోషకరంగా ఉండబోతుంది. మీరు ఇల్లు, ప్లాట్, భూమి వంటివి కొనుగోలు చేసే అవకాశాలున్నాయి. 

మేష రాశి.. హంస, మాళవ్య రాజయోగం వలన  మేష రాశి వారికి అనేక ప్రయోజనాలు కలిగించబోతున్నాయి. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించబోతున్నాయి.  స్థానికులకు అనేక విధాలుగా  ప్రయోజనం కలగబోతుంది. ఈ రాజయోగం నాల్గో ఇంట్లో ఏర్పడుతుంది. ఈ సమయంలో మీరు బంగారం కొనుగోలు చేసే అవకాశాలున్నాయి. కొత్త ఇంటి కల సాకారం కాబోతుంది. కొత్త జీవితంలో అడుగుపెడతారు.  ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ లభిస్తుంది. మీరు కొత్త వాహనం లేదా ఆస్తిని కొనుగోలు చేస్తారు.పనిలో మీ సహద్యోగులతో మీరు ప్రశంసలు అందుకుంటారు. పనిలో మీదే అధికారం. సంఘంలో కీర్తి పెరుగుతుంది.

కన్యా రాశి.. ఈ రెండు రాజయోగాలు కన్యా రాశివారికి చాలా అనుకూలంగా ఉండబోతున్నాయి.. శుక్రుడు వలన మీ ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే మెరుగ్గా ఉండబోతుంది.  కొత్త వ్యాపార ఒప్పందాలను చేసుకుంటారు. కలిసి వ్యాపారం చేసే వారికి లాభం కలిగే అవకాశాలున్నాయి. మీ ఆదాయం పెరుగుతుంది. కొత్త మార్గాల ద్వారా మీరు డబ్బు పొందుతారు. ఆర్థిక లాభాలు కలగబోతున్నాయి.  బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది.  పాత పెట్టుబడులు మీకు మంచి లాభం అందుకుంటారు. 

గమనిక: ఇక్కడ అందించబడిన సమాచారం, సాధారణ జ్ఞానంతో పాటు పంచాంగంలో గ్రహ గోచారల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది.  ఈ వార్తను జీ  న్యూస్‌ ధృవీకరించడం లేదు.   

