Pension Scheme: ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. రిటైర్మెంట్ తర్వాత 50% జీతంతో పెన్షన్!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 08, 2026, 08:30 PM IST|Updated: May 08, 2026, 08:30 PM IST

Maharashtra revised NPS scheme: మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ ఊరట లభించింది. నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ లో ఉన్న ఉద్యోగులకు ఇప్పుడు కొత్త ఎంపికను ప్రభుత్వం అందించింది. కొత్తగా సవరించిన పెన్షన్ పథకం ప్రకారం ఉద్యోగులు రిటైర్ అయిన తర్వాత తమ చివరి జీతంలో 50 శాతం వరకు పెన్షన్ పొందే అవకాశం ఉంటుంది. దీనికి తోడు డీఏ కూడా ఇవ్వనున్నారు.

మహారాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ తాజాగా విడుదల చేసిన సర్క్యులర్‌లో ఈ విషయాలను స్పష్టం చేసింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ యూనిఫైడ్ పెన్షన్ స్కీమ్ (UPS) తరహాలోనే ఈ కొత్త పథకాన్ని అమలు చేయాలని మహారాష్ట్ర కేబినెట్ ఇప్పటికే నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ పథకంలో చేరాలనుకునే అర్హులైన ఉద్యోగులు 2026 డిసెంబర్ 31లోపు తమ ఆప్షన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. గడువు తర్వాత దరఖాస్తులు స్వీకరించరని ప్రభుత్వం తెలిపింది.

ఈ సవరించిన పథకం ప్రకారం 20 సంవత్సరాలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కాలం సేవ చేసిన ఉద్యోగులు రిటైర్ అయినప్పుడు చివరి జీతంలో 50 శాతం పెన్షన్‌గా పొందుతారు. దీనికి డీఏ కూడా జతచేస్తారు. 10 నుండి 20 సంవత్సరాల మధ్య సేవ చేసిన ఉద్యోగులకు ప్రోపోర్షనేట్ పెన్షన్ ఇవ్వనున్నారు. అంటే పని చేసిన సంవత్సరాల ఆధారంగా పెన్షన్ నిర్ణయిస్తారు.

కనీసం 10 సంవత్సరాలు సేవ చేసిన ఉద్యోగులకు నెలకు కనీస పెన్షన్ రూ.7,500గా నిర్ణయించారు. అయితే 10 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ సేవ చేసిన వారికి పెన్షన్ వర్తించదు. ఉద్యోగి మరణించిన తర్వాత కుటుంబ సభ్యులకు కూడా ప్రయోజనం ఉంటుంది. కుటుంబ పెన్షన్‌గా ఉద్యోగికి అర్హమైన పెన్షన్‌లో 60 శాతం వరకు ఇవ్వనున్నారు. దీనికి డియర్‌నెస్ రిలీఫ్ కూడా జతచేస్తారు.

కొత్త పథకాన్ని ఎంచుకునే ఉద్యోగులు రిటైర్మెంట్ సమయంలో తమ NPS ఖాతాలో ఉన్న మొత్తం కార్పస్‌లో 60 శాతం ప్రభుత్వానికి జమ చేయాలి. ఈ మొత్తం PFRDA నుంచి పొందిన తర్వాత డ్రాయింగ్ అండ్ డిస్బర్సింగ్ ఆఫీసర్ ద్వారా చెల్లించాలి. మిగిలిన 40 శాతం మొత్తాన్ని అన్యుటీ కొనుగోలుకు ఉపయోగిస్తారు. ఆ అన్యుటీ ద్వారా వచ్చే మొత్తాన్ని ప్రభుత్వ పెన్షన్‌లో సర్దుబాటు చేస్తారు.

ఇక ఇప్పటికే NPS నుంచి డబ్బులు ఉపసంహరించుకున్న వారు వాటిని 10 శాతం వడ్డీతో తిరిగి చెల్లించాలి. లేకపోతే వారి పెన్షన్ మొత్తంలో కోత విధించే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగం నుంచి రాజీనామా చేసిన వారికి ఈ కొత్త పెన్షన్ ప్రయోజనాలు ఉండవు. అలాంటి వారు ప్రస్తుతం ఉన్న NPS విధానంలోనే కొనసాగుతారు.

ఈ పథకం ప్రభుత్వ సహాయంతో నడిచే విద్యాసంస్థలు, వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాలు, జడ్పీలు, పంచాయతీ సమితులు, అనుబంధ కాలేజీల ఉద్యోగులకు కూడా కొన్ని మార్పులతో వర్తించనుంది. ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా పాత పెన్షన్ విధానంపై డిమాండ్ పెరుగుతున్న సమయంలో మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ఉద్యోగుల్లో ఆసక్తి పెంచుతోంది. భవిష్యత్తులో స్థిరమైన ఆదాయం కావాలనుకునే ఉద్యోగులకు ఈ పథకం ఉపయోగపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

