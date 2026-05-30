/DDLJ: లండన్ కాదు బాస్.. దిల్వాలే దుల్హనియా లే జాయేంగే ఐకానిక్ రైల్వే స్టేషన్ మన పక్కనే ఉందట..ఎక్కడో తెలిస్తే ఇప్పుడే వెళ్లేందుకు ప్లాన్ చేస్తారు..!!

Maharashtra Tourism: బాలీవుడ్ ఆల్ టైమ్ బ్లాక్ బస్టర్ దిల్వాలే దుల్హానియా లే జాయేంగే క్లైమాక్స్ సీన్ ఎప్పటికీ మర్చిపోలేరు. కాజోల్ చేతిని పట్టుకుని అమ్రిష్ పురి జా సిమ్రన్ జా.. జా జీలే అప్నీ జిందగీ ( వెళ్లు సిమ్రాన్ వెళ్లు.. నీ జీవితాన్ని నువ్వు జీవించు) అని చెప్పే డైలాగ్ భారతీయ సినీ చరిత్రలోనే ఒక మైలురాయి అని చెప్పాలి. ట్రైన్ కదులుతుండగా షారుఖ్ ఖాన్ వైపు కాజోల్ పరిగెత్తే ఈ భావోద్వేగపు సీన్ షూట్ చేసింది లండన్ లోకాదు. మన పక్కనే ఉన్న మహారాష్ట్రలోని ఆప్తి రైల్వే స్టేషన్. నేటికీ ఈ డైలాగ్, ఆ రైల్వే స్టేషన్ బాలీవుడ్ ప్రేమికులకు ఒక ఎమోషన్.
మహారాష్ట్ర టూరిజం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాలంటే ఆప్తా రైల్వే స్టేషన్ ఒకటి. ఈ రైల్వే స్టేషన్ ఒకే ఒక సినిమాకు పరిమితం అవ్వలేదు. దశాబ్దాల కాలంగా బాలీవుడు చిత్ర నిర్మాతలకు అత్యంత ఇష్టమైన నమ్మకమైన షూటింగ్ ప్రదేశంగా నిలుస్తోంది. అందుకే మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ రైల్వే స్టేషన్ను ఒక గొప్ప పర్యాటక ప్రాంతంగా తీర్చిదిద్దేందుకు చర్యలు చేపట్టింది.
షారుఖ్ ఖాన్, కాజోల్ నటించిన దిల్వాలే దుల్హనియా లే జాయేంగే వంటి చారిత్రాత్మక ప్రేమకథా మూవీతోపాటు అమితాబ్ బచ్చన్,అక్షయ్ కుమార్ నటించిన హై వోల్టేజీ యాక్షన్ డ్రామా ఖాకీ , అమీర్ ఖాన్ కెరీర్ లో మైలురాయిగా నిలిచిన యూత్ ఎమోషనల్ డ్రామా మూవీ రంగ్ దే బసంతి, టైగర్ ష్రాఫ్ నటించిన పవర్ ఫుల్ ఎంటర్ టైనర్ బాఘీ వంటి ఎన్నో బాలీవుడ్ ఫేమస్ మూవీస్ ఇక్కడే సహజసిద్ధమైన అందాలు, అద్భుతమైన రైల్వే ట్రాక్ సీన్స్ తమ కథల్లో ఎంతో చక్కగా ఉపయోగించుకున్నాయి.
ఈ రైల్వే స్టేషన్ చుట్టూ ఉండే ప్రశాంతమైన వాతావరణం, పచ్చని ప్రకృతి, పాతకాలపు గ్రామీణ రైల్వే స్టేషన్ లుక్ బాలీవుడ్ డైరెక్టర్లను ఈ ప్రాంతానికి వచ్చేలా ఆకర్షిస్తాయని చెప్పాలి.
అయితే టూరిస్టులు లేదా కంటెంట్ క్రియేటర్లు ఇక్కడికి వెళ్లినప్పుడు ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. ఆప్తా అనేది నేటికి నిరంతరాయంగా రైళ్లు నడిచే ఒక లైవ్ రైల్వే స్టేషన్. కాబట్టి సేఫ్టీ కారణాల ద్రుష్ట్యా మీరు అక్కడికి వెళ్లి ఎలాంటి ప్రొఫెషనల్ ఫోటో షూట్స్ లో పాల్గొన్నాలన్నా.. లేదా రీల్స్, వీడియోలు, డాక్యుమెంటరీలు తీయాలన్నా.. అక్కడి అధికారుల నుంచి లేదంటే సెంట్రల్ రైల్వే శాఖ నుంచి తప్పకుండా ముందస్తుగా పర్మిషన్ తీసుకోవాలి.