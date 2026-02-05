Mahashivaratri 2026: మహాశివరాత్రి రోజు మహా శుభయోగం.. శివుడి కటాక్షం పడే రాశులు ఇవే! సంపదల వర్షం ఖాయం..!

Mahashivaratri 2026 Lucky Zodiac Signs:మహాశివరాత్రి ఫిబ్రవరి 15వ తేదీ జరుపుకోనున్నారు. ఈరోజు శివుడికి అభిషేకం వంటివి నిర్వహిస్తారు. ఉపవాసం, జాగరణ చేస్తారు. శైవాలయాలు భక్తులతో కిక్కిరిసిపోతాయి. అయితే మహాశివరాత్రి రోజు మహా శుభయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈరోజు బుధాదిత్య, శుక్రాధిత్య ,లక్ష్మీనారాయణ యోగం ఉంటుంది. దీంతో మూడు రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది.
మహాశివరాత్రి రోజు ఏర్పడునున్న మహాశుభయో గల వల్ల మూడు రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. రాత్రికి రాత్రే వీళ్లకు ధన లాభం కూడా కలుగుతుంది. ప్రధానంగా ఈరోజు బుధాదిత్య, శుక్లాదిత్య, లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం కూడా ఏర్పడుతుంది. ఈ సందర్భంగా ఈ మూడు రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. సకల శుభాలు కలుగుతాయి.
మహాశివరాత్రి రోజు కన్యా రాశి వారికి శుభప్రదం. ఈరోజు మా వ్యాపారాలు కూడా కలిసి వస్తాయి. ఇల్లు, కారు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేస్తారు. అదృష్టం కలిసి వస్తుంది, ప్రమోషన్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది, ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వస్తుంది.
కుంభ రాశి వారికి కూడా మహాశివరాత్రి అపారమైన లాభాలు తీసుకువస్తుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు కూడా సైతం పూర్తి చేస్తారు. చదువుకునే వారికి ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది. డబ్బు ఆకర్షిస్తుంది ఆనందం రెట్టింపు అవుతుంది. అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. ప్రమోషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు.
మేషరాశి వారికి కూడా ఇది శుభప్రదం. ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే రోజు. వృత్తి వ్యాపారంలో లాభాలు ఉంటాయి. కొత్త ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశం ఉంది. కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఆర్థిక పురోగతి లభిస్తుంది. వ్యాపారాలు కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. మహాశివరాత్రి నుంచి మేష రాశి వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది.
(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)