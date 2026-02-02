Mahashivratri 2026: మహా శివరాత్రి ఎప్పుడు..?.. ఉపవాసం, జాగరణ నియామలు ఏంటో తెలుసా..?

Maha shivratri festival date 2026: ఈసారి ఆదివారం మహాశివరాత్రి రావడంతో చాలా మంది శివయ్య భక్తులు ఇప్పటి నుంచి ప్రత్యేకంగా పూజా కార్యక్రమాలకు ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా శివరాత్రి అంటే ఉపవాసం, జాగరణలకు చాలా మహత్తు ఉంటుందని చెబుతారు.
హిందువులంతా మహాశివరాత్రిని అత్యంత పవిత్రమైనదిగా భావిస్తారు. ఈరోజున భోళా శంకరుడ్ని ప్రత్యేకంగా పూజించుకుంటారు. మనం ఈసారి శివరాత్రి పండగను ఫిబ్రవరి 15వ తేదీ ఆదివారం నాడు జరుపుకోబోతున్నాం. ముఖ్యంగా శివరాత్రి రోజున చాలా మంది ప్రత్యేకంగా అభిషేకాలు, పూజలు చేయించుకుంటారు.
మహా శివరాత్రి రోజున చాలా మంది శివయ్యకు అభిషేకాలు చేయించుకుంటారు. ఫిబ్రవరి 15న సూర్యోదయం నుంచి రాత్రి వరకు పూజలకు యోగ్యంగా ఉంది. ఆదివారం కూడా రావడంతో చాలా మంది శివుడి పూజలు ఏవిధంగా చేసుకొవాలో ప్లాన్ లు వేసుకుంటున్నారు. శివరాత్రి అనగానే చాలా మంది ఉపవాసాలు, జాగరణలు చేస్తారు. ముఖ్యంగా ఈరోజున కేవలం దైవనామస్మరణకే ప్రాధాన్యత ఇస్తారు.
ముఖ్యంగా శివాలయాల్లో ఈరోజున పార్వతీ, పరమేశ్వరుల కళ్యాణంను జరిపిస్తారు. శక్తికొలది శివనామాలను అర్చించుకొవాలి. అదే విధంగా అర్ధరాత్రి 12 గంటలకు లింగోద్బవ కాలంలో అభిషేకం చేస్తే చాలా పుణ్యమని పండితులు చెబుతారు.
శివుడు భోళా శంకరుడు. ఆయన్ను పూజించుకుంటే వెంటనే ప్రసన్నవుతారు.అందుకే చాలా మంది శంకరుడ్ని పూజించుకుంటారు. ఈరోజున ఉమాశంకరులు ప్రీతికొరకు దేవత స్తోత్రాలు, పారాయణలు, నెయ్యి దీపం, దానధర్మాలు చేసుకొవాలి. శివలింగానికి కలశం నిండా నీళ్లు, వివిధ రకాల పండ్లతో అభిషేకం చేసుకొవాలి.ఆ తర్వాత.. బిల్వదళాలు, అందుబాటులో ఉంటే ఏక బిల్వం, మహాబిల్వంలతో శివుడ్రని పూజించుకొవాలి.
మహాశివరాత్రి రోజున తప్పకుండా నదీస్నానం చేయాలంటారు. అదే విధంగా కైలాసం ఆటను ఆడతారు. శక్తి ఉన్నవారు తప్పకుండా ఉపవాసం చేయాలని పండితులు చెబుతారు. ఒకవేళ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్, వయసులో పెద్దవారు మాత్రం ఏదైన టిఫిన్ లేదా పండ్లుతిని ఉపవాసం చేయోచ్చని చెబుతున్నారు. ఒకవేళ అది కూడా ఆరోగ్య కారణాలతో కుదరకుంటే.. శుభ్రంగా తిన్న కూడా శివుడ్ని భక్తితో కొలుచుకుంటే ఆయన అనుగ్రహిస్తారని పండితులు చెబుతున్నారు.
శివరాత్రి రోజున ఉదయం నుంచి ఉపవాసం ఉండాలి. శక్తిని బట్టివారు ఉపవాసం చేయోచ్చు. అంతే కాకుండా.. కొంత మంది రాత్రి 12 గంటల వరకు ఉపవాసం చేస్తారు. మరికొందరు తెల్లవారు జామున వరకు కూడా ఉపవాసం చేస్తారు. శివరాత్రి మరుసటి రోజున మరల శుభ్రంగా స్నానం చేసి, అభిషేకం పూజలు చేసి వ్రతంను ముగించవచ్చని చెబుతారు.
ఈ రోజున వీలైనంతగా దైవచింతనలోనే ఉండాలని అంటారు. తెలుపు రంగు వస్త్రాలు ధరిస్తే చాలా మంచిదని, త్రిపుండ్రాలు ధరించి శివపూజలు చేయాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు. ఈరోజున చేసే పూజలు, వ్రతాలు, దానధర్మాలు వెయ్యిరెట్ల గొప్ప యోగాల్ని కల్గిస్తాయని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు.