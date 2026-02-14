English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Mahashivratri 2026: మహాశివరాత్రి రోజు లింగోధ్బవ కాలం ఎప్పుడు..?.. దీని వెనకున్న అసలు స్టోరీ ఏంటంటే..?

Mahashivratri 2026: మహాశివరాత్రి రోజు లింగోధ్బవ కాలం ఎప్పుడు..?.. దీని వెనకున్న అసలు స్టోరీ ఏంటంటే..?

Maha shivratri lingodbhava kalam pooja: రాత్రి పన్నెండు తర్వాత ఈసారి మనం మహాశివరాత్రి రోజు లింగోధ్బవ కాలం శుభ సమయం ఉంటుందని పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలో అభిషేకం చేస్తే విశేషమైన ఫలితాలు వస్తాయని పండితులు చెబుతున్నారు.
మహాశివరాత్రిని హిందువులుచాలా పవిత్రంగా భావిస్తారు. మనం  ఈసారి మాఘమాసంలో అమావాస్యకు ముందు చతుర్దశి అంటే ఆదివారం రోజున ఫిబ్రవరి 15వ తేదీన  మహా అమావాస్యను జరుపుకుంటాం. మహా శివరాత్రి రోజున ఉపవాసం, జాగరణను విశేషంగా చెప్తారు. ఈరోజున చేసే వ్రతాలు, అభిషేకాలు, జపాలు కోటి రెట్లు పుణ్య ఫలితం ఇస్తుంది. అందుకే మహాశివరాత్రి రోజున చాలామంది ప్రత్యేకంగా పూజలు చేస్తారు. మహా శివరాత్రి రోజు బ్రాహ్మీ మూహుర్తంలో నిద్రలేచి, స్నానం చేసి శుచిగా వస్త్రాలు ధరించి శివుడ్ని పూజించుకొవాలి.

అదే విధంగా మహాశివరాత్రి రోజున కనీసం 11 సార్లు రుద్రాభిషేకం చేసుకొవాలని పండితులు చెబుతున్నారు. అది కుదరని వారు కనీసం నాలుగు జాముల్లో ఒకసారి అభిషేకం చేసుకొవాలి. అది కుదరని వాళ్లు కనీసం ఒక్కసారిఅయిన భక్తితో శివయ్యకు అభిషేకం చేసుకొవాలి.

ఇక మహా శివరాత్రి రోజున అర్దరాత్రి 12 గంటల తర్వాత లింగోధ్బవ కాలం ఉంది. 12.05 నుంచి 12.50 నిముషాలవరకు ఈసారి లింగోధ్బవ కాలం ఉందని పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలో కనుక  రుద్రాభిషేకం చేస్తే జీవితంలో అన్నిరకాల దోషాలు పోయి గోప్ప యోగాలు సొంతమౌతాయి.

లింగోధ్బవంవెనుక అసలు ఒక పురాణకథ ప్రాచుర్యంలో ఉంది. ఒకసారి బ్రహ్మదేవుడికి, విష్ణువుకు మధ్య ఎవరు గొప్ప అంటూ వాగ్వాదం జరిగింది. నేను గొప్ప అంటే.. కాదు కాదు.. నేను గొప్ప ఇద్దరు వాదులాడుకున్నారు. అప్పుడు ఒక స్తంభం ఆవిర్బవించింది.దీని ఆది, అంతం కనుగొన్న వారు గొప్పవారని శివుడు వారికి చెప్తారు. వెంటనే బ్రహ్మదేవుడు తన వాహనమైనహంస మీద ఎక్కి ఆకాశంవైపు వెళ్తారు. విష్ణువు వరాహ రూపంలో భూమిలోపలికి అంతం కనుగొనేందుకు వెళ్తారు.   

కానీ ఎన్నిసంవత్సరాలు గడిచిన దీని ఆది, అంతం దొరకదు. ఇక బ్రహ్మదేవుడు ఒక నాటకం ఆడి కేతకి పుష్పంకు దానికి ప్రూఫ్ గా శివుడి దగ్గరకు వెళ్లి ఆదిని కనుగొన్నానని, ఈ కేతకి పుష్పం ప్రూఫ్అని చెప్తారు. అప్పుడు శివుడు జరిగింది చెప్పి, కేతకి అసత్యం చెప్పినందుకు ఈ పుష్పంను పూజల్లో వినియోగించవద్దని శపిస్తాడు. అసత్యం ఆడినందుకు బ్రహ్మకు సైతం ఎక్కడ కూడా ఆలయాలు ఉండవని శపిస్తాడు.దీంతో అప్పటి నుంచి బ్రహ్మకు ఎక్కడఆలయాలు ఉండవు.

ఆవిధంగా లింగోధ్బవం జరిగిందని పండితులు చెబుతారు. లింగోధ్బవ కాలం తర్వాత చాలామంది రాత్రి శివ , పార్వతులు కళ్యాణంను కూడా జరిపిస్తారు. ఈ విధంగా అభిషేకం, పూజలు, ఉపవాసం, శివయ్య కళ్యాణంలో పాల్గొంటే భోళా శంకరుడి ఆశీస్సులుఎల్లవేళల ఉంటాయని పండితులు చెబుతున్నారు. పత్రి,తెలుపు రంగుపూలతో శివయ్యను పూజించుకొవాలి.  

