Mahashivratri 2026: శివుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైన రాశులు ఇవే.. శివగణాలు వీరిని కంటికి రెప్పలా కాపాడతాయి.!.

Lord shiva favourite zodiac signs: పరమేశ్వరుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైన రాశులు కొన్ని ఉన్నాయి. వీటిపై శివగణాలు ఎల్లప్పుడు కంటి రెప్పలా కాపాడతాయి.ఎల్లప్పుడు కూడా మంచి పాజిటివ్ కోణాల్లో వీరి ఆలోచనలు ఉంటాయని పండితులు చెబుతున్నారు. 
 
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ద్వాదశ రాశుల్లో కొన్ని రాశులు ఆయా దేవతలను సూచిస్తాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని రాశులు దేవతల వాహనాలుగా కూడా ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం మహా శివరాత్రి పర్వదినంను శ్రద్దా, భక్తులతో జరుపుకునేందుకు అందరు రెడీ అవుతున్నారు.  

శివాలయాల్ని ఇప్పటికే అందంగా ముస్తాబు చేశారు. దేశంలోని శివుడి ఆలయాలన్ని భక్తులతో కిట కిటలాడుతున్నాయి. అయితే.. ఫిబ్రవరి 15న ఆదివారం రోజున మనం ఈసారి శివరాత్రిని జరుపుకుంటాం. ముఖ్యంగా ఈరోజున చాలామంది ఉపవాసం,జాగరణలు,అభిషేకాలు తప్పకుండా చేస్తారు.

శక్తికొలది శివుడ్ని భక్తితో కొలుచుకుంటారు. ఈరోజున పరమేశ్వరుడికి చేసే ప్రతి పూజలు, వ్రతాలు వెయ్యి రెట్ల గోప్ప ఫలితాలుఇస్తాయి.అందుకే ఈరోజున వీలైనంత ఎక్కువగా దైవారాధన చేయాలని పండితులు చెబుతారు. శివుడికి కొన్ని రాశులు అంటే చాలా ప్రీతికరమనది. వీరిపై అత్యంత కరుణను, గొప్ప యోగాలు కలిగేలా శివుడు ఎల్లప్పుడు తన చల్లని చూపును కల్గి ఉంటాడని పండితులు చెబుతున్నారు. శివయ్య భోళాశంకరుడు . ఆయన దయ ఉంటే సాధించలేనిది ఏదిలేదని తరచుగా జ్యోతిష్య పండితులు సూచిస్తారు.

ఈ రాశివారుఅంటే శివుడికి చాలా ఇష్టం.వీరిని జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలను చేరుకునే విధంగా పరమేశ్వరుడు ఆశీర్వదిస్తారంట. అదే విధంగా వీరి జాతకంలో కాలసర్ప దోషాలు, ఆర్థిక సమస్యలు పొరపాటున కూడా ఉండవు. ఎల్లప్పుడు ఆనందంగా ఉంటారు.  

ఈ రాశివారిని శివుడి గణాలు కంటికి రెప్పలా కాపాడతాయి. వీరి కోర్టు సమస్యలు, చెడు చేయాలని ఆలోచన వచ్చిన శివగణాలు వారిపై శూలంతో వారికే చెడు అయ్యేలా ఫలితాలను ఇస్తారంట. వీరినోటి వెంట ఎప్పుడు కూడా లేదనే మాటలు  రాదు. అందుకే ఎల్లప్పుడు  ధనంలో, సుఖ సంపదలతో ఆనందంగా ఉంటారు.  

ఈ రాశివారు పరమేశ్వరుడి అనుగ్రహంలో జీవితంలో గొప్ప శిఖరాలకు చేరుకుంటారు. తెలిసి , తెలియని కర్మల వల్ల కొన్ని సమస్యలు ఎదుర్కొన్న కూడా ఆ తర్వాత వాటి నుంచి బైటపడతారని పండితులు చెబుతున్నారు. వీరికి అన్ని విదాలుగా ముక్కంటి అండగా ఉంటాడని పండితులు చెబుతున్నారు. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు, సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

