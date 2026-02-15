Daily Horoscope: నేటి రాశి ఫలాలు.. మహాశివరాత్రి రోజు ఎవరి అదృష్టం తలుపులు తెరుచుకోబోతున్నాయి? వెంటనే చూడండి!

Today Horoscope Telugu February 15: నేటి రాశి ఫలాలు ఈ రోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం, మాఘమాసం, శిశిర రుతువు, ఉత్తరాయణం. 2026 ఫిబ్రవరి 15వ తేదీ ఆదివారం మహాశివరాత్రి ప్రత్యేకం. ఈరోజు అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి? అఖండ లాభాలు మహా దేవుని వల్ల పొందబోతున్న రాశుల జాబితా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. పని ప్రదేశంలో జాగ్రత్త, దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోండి. కుటుంబ సభ్యులతో వాగ్వాదాలు చేయకండి. ఇతరుల గొడవల్లో తల దూర్చకుండా ఉండడం మంచిది.
మిథున రాశి వారు కూడా ఈరోజు ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు. కొత్త బిజినెస్ ప్రారంభించకుండా ఉండటం మంచిది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఇతరులతో దురుసుగా ప్రవర్తించకుండా, గొడవల్లో జోక్యం చేయకపోవడమే మంచిది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని పనులు సజావుగా సాగిపోతాయి. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఒక శుభవార్త వినే అవకాశం కూడా ఉంది. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది.
సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు సాధారణంగా ఉంటుంది. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కాస్త పట్టుదలతో పని చేయడం వల్ల మంచి విజయాలు సాధిస్తారు. కొన్ని సార్లు ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంది. పని విషయంలో కాస్త జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యం కూడా జాగ్రత్త.
కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి రాకపోవచ్చు. కీలక నిర్ణయాల విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. పెద్దలు సూచనతో నిర్ణయాలు తీసుకోండి. వ్యాపారస్తులు నష్టాలు వాటిల్లే అవకాశం ఉంది.
కుంభరాశి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల్లో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఖర్చులు ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంది. కోపం అదుపులో ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. పెద్దల సూచన తప్పనిసరి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)