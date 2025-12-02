Parenting Tips: ఈ సినిమా నుంచి పిల్లలు నేర్చుకోవాల్సిన జీవన పాఠాలు ఎన్నో.. తల్లిదండ్రులు తప్పక చూపించండి..!!

Mahavatar Narasimha Movie: ఈ మధ్యే విడుదలైన 'మహావతార్ నరసింహ' సినిమాను పిల్లలకు తప్పకుండా చూపించాలనడానికి ప్రధాన కారణం.. ఈ సినిమాలో దాగి ఉన్న విలువైన జీవిత పాఠాలు. రాక్షసరాజు హిరణ్యకశ్యపునికి జన్మించిన ప్రహ్లాదుడు.. తన తండ్రి వలే.. అహంకారంతో, దురహంకారంతో నడిచే రాక్షసుడు కావాల్సిన పరిస్థితి ఉన్నా… అతను పూర్తిగా విరుద్ధమైన స్వభావంతో పెరుగుతాడు.
విష్ణుమూర్తిపై భక్తి, అన్ని జీవులపై ప్రేమ, సౌమ్యత, నిజాయితీ.. ఇవి ప్రహ్లాదుడి సహజ గుణాలుగా కనిపిస్తాయి. ఇవన్నీ చూసిన హిరణ్యకశ్యపుడు తన కొడుకు ఎందుకు తన మార్గాన్ని అనుసరించడంలేదో అర్థం చేసుకోలేడు. కోపంతో, అహంకారంతో, శక్తివంతుడనన్న మదంతో ప్రహ్లాదుడిని చెడు మార్గంలో నడిపించాలని అనుకుంటాడు.
పిల్లలకు ఈ సినిమాలో కనిపించే ప్రధాన పాఠం.. జన్మ, కుటుంబం, వాతావరణం ఎంత చెడుగా ఉన్నా కూడా మనం మంచితనాన్ని ఎంచుకోవచ్చు. ఇది ప్రహ్లాదుని జీవితం ద్వారా అద్భుతంగా చూపించారు. తండ్రే తనను చంపడానికి కుట్రలు పన్నినా, ప్రహ్లాదుడు భయపడకుండా నిజం పట్ల నిలబడడం పిల్లలు నేర్చుకోవాల్సిన ధైర్యం. ప్రహ్లాదుడు చేపట్టిన ధర్మం, నమ్మకం, ప్రార్థన, విశ్వాసం మనల్ని ఎంత పెద్ద సమస్యల నుంచైనా కాపాడగలవన్న సందేశం ఈ సినిమాలో బలంగా చూపించారు.
హిరణ్యకశ్యపుడు తన శక్తి, రాజ్యం, అహంకారాన్ని నమ్ముకున్నాడు.. కానీ ప్రహ్లాదుడు విశ్వాసాన్ని, ప్రేమను, సత్యాన్ని నమ్ముకున్నాడు. చివరికి గెలిచింది ప్రహ్లాదుడి మంచితనం. దుర్మార్గం ఎంత శక్తివంతమై ఉన్నా ధర్మం ముందు నిలబడలేదనే విషయం పిల్లలకు అర్థమయ్యే విధంగా నరసింహా అవతార కథను నిర్మించారు.
ఇలాంటి పురాణ కథలు పిల్లల హృదయంలో మంచితనం, ధైర్యం, భక్తి, శాంతి, ప్రేమ వంటి విలువలను నాటుతాయి. ముఖ్యంగా ఈ కాలంలో పిల్లలు గాడ్జెట్లలో, హింసాత్మక కంటెంట్లో ఎక్కువ సమయం గడుపుతున్న సందర్భంలో.. ఇలాంటి విలువలు నింపే సినిమాలు వారి ఆలోచనలకు మంచి దారి చూపుతాయి.
చిన్నప్పటి నుంచే మంచి–చెడు మధ్య తేడా, సత్యం–అసత్యం గురించి గ్రహించడం ఎంతో ముఖ్యమైందని ఈ సినిమా వారికి బలమైన సందేశం అందిస్తుంది. నెట్ఫ్లిక్స్లో అందుబాటులో ఉన్న ఈ మహావతార్ నరసింహా సినిమా.. పిల్లలకు ఆధ్యాత్మికత కాదు… మంచి మనసు, మంచి మార్గం, నిజాయితీ జీవనపాఠాలు నేర్పే అమూల్యమైన కథ. తల్లిదండ్రులు మీ పిల్లలు తప్పకుండా ఈ సినిమాను చూపించండి. అందులో ఉన్న మంచిని మీ పిల్లలకు అర్థమయ్యేలా చెప్పండి.