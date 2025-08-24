English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Star Actress Marriage: 7అడుగులతో వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టిన.. అతడు నటి..

Athadu Actress Marriage: మహేష్ బాబు అతడు సినిమా నటి ఇప్పుడు ఏడడుగులు.. వేసింది. ప్రస్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయగా..  పలువురు ఈ జంటకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. 
ఈ మధ్యకాలంలో సెలబ్రిటీలు ఒకరి తరువాత ఒకరు వైవాహిక బంధంలోకి అడుగుపెడుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా మహేష్ బాబు హీరోగా నటించిన అతడు మూవీ నటి కూడా వివాహ బంధంలోకి అడుగు పెట్టింది. 

మహేష్ బాబు, త్రిష కాంబినేషన్లో త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వం వహించిన చిత్రం అతడు.  ఈ సినిమాకి మురళీమోహన్ జయభేరి ఆర్ట్స్ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ పై నిర్మించారు. 

ఇకపోతే ఈ సినిమాలో పార్ధు నేను గుర్తున్నానా? అంటూ ఒక డైలాగ్ తో అందరి హృదయాలు దోచుకున్న సాంద్ర జయ చంద్రన్ ఇప్పుడు ఏడు అడుగులు వేశారు.   

తాజాగా తన పెళ్లికి సంబంధించిన ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయడంతో అభిమానులు ఈ జంటకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా సాంద్ర జయచంద్రన్ ఆటో విజయశాంతి, ముద్దమందారం ఇలా  పలు సీరియల్స్ లో నటించి మంచి గుర్తింపు సొంతం చేసుకున్నారు. ఇటీవల వచ్చిన మోతేవరి లవ్ స్టోరీలో కూడా ఆమె నటించారు.

ఇప్పుడు ఏడు అడుగులు వేసారు సాంద్ర జయచంద్రన్.  ప్రస్తుతం ఈ జంటకు సంబంధించిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవ్వడంతో అభిమానులు ఈ జంటకి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.

