Mahesh Babu: తేజ దర్శకత్వంలో సినిమాల్లోకి అడుగుపెట్టనున్న మహేష్ బాబు వారసురాలు..!

Mahesh Babu Daughter
తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో…మహేష్ బాబుకి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ప్రిన్స్ అనే స్థాయి నుంచి సూపర్ స్టార్ గా ఎదిగిన ఈ హీరో.. ఘట్టమనేని.. ఫ్యామిలీ నుంచి సినిమాల్లోకి అడుగుపెట్టిన సంగతి తెలిసిందే. ఇక మహేష్ బాబు కన్నా ముందు కృష్ణ వారసుడిగా రమేష్ బాబు కూడా కొన్ని సినిమాలు చేశారు….
సూపర్ స్టార్ కృష్ణ కొడుకుగా సినిమాల్లోకి అడుగుపెట్టి తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్న హీరో.. ఘట్టమనేని మహేష్ బాబు…ఇక మహేష్ బాబుకి ఒక కూతురు సితార.. కొడుకు గౌతమ్ కృష్ణ విన్న సంగతి తెలిసిందే..
ఇక కృష్ణ ఫ్యామిలీ నుంచి మహేష్ బాబు కన్నా ముందు కృష్ణ మొదటి కుమారుడు రమేష్ బాబు కూడా కొన్ని సినిమాల్లో కనిపించి పంపించారు.
అయితే రమేష్ బాబుకి మహేష్ బాబు కి వచ్చినంత క్రేజ్ మాత్రం రాలేదు. ఇక ఈ మధ్యనే మహేష్ బాబు అన్న అయినటువంటి రమేష్ బాబు మరణించారు. ఇక రమేష్ బాబుకి ఒక కూతురు ఉన్నారు. ఆమె పేరు..భర్తి ఘట్టమనేని.
ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి.. నితిన్, కాజల్ లాంటి స్టార్లను ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తేజ దర్శకత్వంలో.. సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ.. ఇవ్వనుంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన పనులు అన్ని పూర్తయ్యాయని ఇక తేజ ఈ సినిమాలో తనని ఒక లవర్ గర్లుగా చూపించండి అన్నారు అని తెలుస్తోంది.
అంతే కాకుండా భర్తి అన్న అయినటువంటి.. జయకృష్ణ ఘట్టమనేని కూడా ప్రముఖ దర్శకుడు అజయ్ భూపతితో తన సినీ ప్రయాణం ప్రారంభించనున్నారు. RX100.. మంగళవారం సినిమాల ద్వారా పేరు తెచ్చుకున్న దర్శకుడు. M అజయ్ భూపతి దర్శకత్వంలో జయకృష్ణ డెబ్యూ ఇవ్వనున్నారు.