  • Mahesh Babu: రూల్స్ బ్రేక్ చేసిన మహేష్ బాబు.. నిబంధనలకు వ్యతిరేకంగా వెళ్లడంతో భారీ జరిమానా.. చివరికి ఏం చేశారంటే..!

Mahesh Babu: రూల్స్ బ్రేక్ చేసిన మహేష్ బాబు.. నిబంధనలకు వ్యతిరేకంగా వెళ్లడంతో భారీ జరిమానా.. చివరికి ఏం చేశారంటే..!

Mahesh Babu Fans : సినీ పరిశ్రమలో హీరోల పట్ల అభిమానులు చూపించే ప్రేమ..గౌరవం ఎంత ఉంటుందో మనందరికీ తెలిసిందే. తమకు వ్యక్తిగతంగా పరిచయం లేకున్నా కూడా, హీరోల కోసం మంచి పనులు చేస్తూ కనిపిస్తుంటారు. తమ ఫేవరెట్ స్టార్‌కు చిన్న అపచారం జరిగినా కూడా వెంటనే దానిని సరిచేయడానికి ముందుకొస్తారు. తాజాగా సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు విషయంలో అలాంటి సంఘటన చోటుచేసుకుంది.
మహేష్ బాబు తన కొత్త సినిమా SSMB29..వారణాసి కోసం సిద్ధమవుతున్నారు. ఇటీవలే రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో టైటిల్ లుక్ రిలీజ్ ఈవెంట్ భారీ స్థాయిలో జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఆయన పేరు మీద నమోదైన కారు హైదరాబాద్‌లోని పీవీ నర్సింహరావు ఎక్స్‌ప్రెస్ వేపై ప్రయాణించింది. అదే సమయంలో కారు రెండు సార్లు.. ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఉల్లంఘించినట్లు ట్రాఫిక్ శాఖ రికార్డ్ చేసింది.

ఒకసారి అక్టోబర్ 4న, మరోసారి అక్టోబర్ 15న కారు నిర్దేశించిన వేగం కంటే ఎక్కువగా వెళ్లినట్లు ట్రాఫిక్ వెబ్‌సైట్‌లో నమోదు చేశారు. ఈ కారణంగా 'ఓవర్ స్పీడ్ – డేంజరస్ డ్రైవింగ్' అని పేర్కొంటూ కారు నెంబరు (TS36N4005)పై చలానా విధించారు. ఇవి కుల్సంపురా.. రాజేంద్రనగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధుల్లో జరిగాయి.

ఈ చలానా విషయం బయటకు రావడంతో సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చ మొదలైంది. అయితే అసలు స్టోరీ ఇంకా ఇంట్రస్టింగ్‌గా మారింది. మహేష్ బాబు అభిమానుల్లో ఒకరు ఈ వార్త తెలిసి బాధపడ్డాడు. తన హీరో పేరుపై ఉన్న కారు చలానా వెబ్‌సైట్‌లో కనిపించడం తనకు తట్టుకోలేక..స్వయంగా మొత్తం జరిమానా మొత్తం 2070 రూపాయలను చెల్లించాడు.

ఫ్యాన్ చేసిన ఈ పని ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. “ఇంత అభిమానమా?” అని నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అభిమానులు హీరోలపై చూపే ప్రేమ ఎంత గొప్పదో ఈ సంఘటన మరోసారి చూపించింది.  

ఇప్పుడు అందరి దృష్టి మహేష్ బాబు ఎలా స్పందిస్తారనే దానిపై ఉంది. ఆయన ఈ అద్భుతమైన ఫ్యాన్ జెష్చర్‌ను ఎలా తీసుకుంటారో చూడాలి.

