English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Mahesh Babu Top 10 Movies: మహష్ బాబు కెరీర్ లో టాప్ 10 మూవీస్.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఆ సినిమాదే..

Mahesh Babu Top Movies: సూపర్ స్టార్ కృష్ణ నట వారసుడిగా సినీ ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టాడు మహేష్ బాబు. అంతేకాదు తండ్రి కృష్ణ కు తగ్గ  కొడుకుగా పేరు తెచ్చుకున్నాడు. ఈ రోజు మహష్ బాబు పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈయన సినీ కెరీర్ లో టాప్ చిత్రాల విషయానికొస్తే.. 

 
1 /10

1. పోకిరి: ఎవడు కొడితే దిమ్మ దిరిగి మైండ్ బ్లాంక్ అవుతుందో వాడే పండుగాడు అని  మహేష్ పోకిరిలో చెప్పిన డైలాగులు ఓ రేంజ్ లో పేలాయి. పూరీ జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సి నిమా మహేష్ బాబును ప్రిన్స్ నుంచి సూపర్ స్టార్ గా చేసిన చిత్రం ‘పోకిరి’.  

2 /10

2.దూకుడు:  మహేష్ బాబు, శ్రీను వైట్ల కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘దూకుడు’. ఈ సినిమా మహేష్ బాబు కెరీర్ లోనే డిఫరెంట్ మూవీగా నిలిచిపోయింది. 

3 /10

3.శ్రీమంతుడు: సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, కొరటాల శివ కాంబోలో తెరకెక్కిన తొలి చిత్రం  ‘శ్రీమంతుడు’. ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర నిర్మాతలను శ్రీమంతులను చేసింది.   

4 /10

4. ఒక్కడు: గుణశేఖర్ దర్శకత్వంలో మహేష్ బాబు హీరోగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర హీరోగా మహేష్ స్టామినా ఏంటో తెలియజేసింది. 

5 /10

5.మురారి: కృష్ణవంశీ దర్శకత్వంలో సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘మురారి’. ఈ సినిమా మహేష్ బాబు కెరీర్ లోనే తొలి బ్లాక్ బస్టర్ అని చెప్పాలి. 175 రోజులు నడిచిన చిత్రంగా రికార్డులు క్రియేట్ చేసింది.    

6 /10

6.అతడు: మహేష్ బాబు, త్రివిక్రమ్ కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కిన మూవీ ‘అతడు’.ఈ చిత్రం తెలుగు చలన చిత్ర పరిశ్రమలో కల్ట్ క్లాసిక్  గా నిలిచింది.   

7 /10

7.సరిలేరు నీకెవ్వరు: అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు హీరోగా  నటించిన చిత్రం 'సరిలేరు నీక్వెవరు'. ఈ చిత్రంలో మహేష్ బాబు సరసన రష్మిక మందన్న హీరోయిన్ గా  నటించింది. 

8 /10

8.భరత్ అను నేను: సూపర్ స్టార్ మహేష్‌ బాబు, కొరటాల శివ రెండోసారి కలిసి పనిచేసిన చిత్రం 'భరత్ అను నేను'. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర  బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.   

9 /10

9.మహర్షి:  మహేష్ బాబు హీరోగా అల్లరి నరేష్ కీలక పాత్రలో నటించిన చిత్రం 'మహర్షి'. ఈ చిత్రం మహేష్ బాబు కెరీర్ లో డిఫరెంట్ మూవీగా నిలిచింది. 

10 /10

10. రాజకుమారుడు: కే.రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వంలో సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘రాజకుమారుడు’. తొలి సినిమాతోనే హీరోగా సక్సెస్ అందుకున్నాడు మహేష్.   

Mahesh Babu Top Movies Mahesh babu career top movies mahesh babu movies Mahesh Babu Recent Movies Collections mahesh babu rajamouli movie update

Next Gallery

Saraswati Favorite Zodiac: చదువుల తల్లి సరస్వతి దేవికి ఇష్టమైన రాశులు ఇవే.. వీరు ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకుంటారు..