Mahesh Babu Top Movies: మహష్ బాబు కెరీర్ లో టాప్ 10 మూవీస్.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఆ సినిమాదే..

Mahesh Babu Top Movies: సూపర్ స్టార్ కృష్ణ నట వారసుడిగా సినీ ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టాడు మహేష్ బాబు. అంతేకాదు తండ్రి కృష్ణ కు తగ్గ కొడుకుగా పేరు తెచ్చుకున్నాడు. ఈ రోజు మహష్ బాబు పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈయన సినీ కెరీర్ లో టాప్ చిత్రాల విషయానికొస్తే..
1. పోకిరి: ఎవడు కొడితే దిమ్మ దిరిగి మైండ్ బ్లాంక్ అవుతుందో వాడే పండుగాడు అని మహేష్ పోకిరిలో చెప్పిన డైలాగులు ఓ రేంజ్ లో పేలాయి. పూరీ జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సి నిమా మహేష్ బాబును ప్రిన్స్ నుంచి సూపర్ స్టార్ గా చేసిన చిత్రం ‘పోకిరి’.
2.దూకుడు: మహేష్ బాబు, శ్రీను వైట్ల కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘దూకుడు’. ఈ సినిమా మహేష్ బాబు కెరీర్ లోనే డిఫరెంట్ మూవీగా నిలిచిపోయింది.
3.శ్రీమంతుడు: సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, కొరటాల శివ కాంబోలో తెరకెక్కిన తొలి చిత్రం ‘శ్రీమంతుడు’. ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర నిర్మాతలను శ్రీమంతులను చేసింది.
4. ఒక్కడు: గుణశేఖర్ దర్శకత్వంలో మహేష్ బాబు హీరోగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర హీరోగా మహేష్ స్టామినా ఏంటో తెలియజేసింది.
5.మురారి: కృష్ణవంశీ దర్శకత్వంలో సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘మురారి’. ఈ సినిమా మహేష్ బాబు కెరీర్ లోనే తొలి బ్లాక్ బస్టర్ అని చెప్పాలి. 175 రోజులు నడిచిన చిత్రంగా రికార్డులు క్రియేట్ చేసింది.
6.అతడు: మహేష్ బాబు, త్రివిక్రమ్ కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కిన మూవీ ‘అతడు’.ఈ చిత్రం తెలుగు చలన చిత్ర పరిశ్రమలో కల్ట్ క్లాసిక్ గా నిలిచింది.
7.సరిలేరు నీకెవ్వరు: అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు హీరోగా నటించిన చిత్రం 'సరిలేరు నీక్వెవరు'. ఈ చిత్రంలో మహేష్ బాబు సరసన రష్మిక మందన్న హీరోయిన్ గా నటించింది.
8.భరత్ అను నేను: సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, కొరటాల శివ రెండోసారి కలిసి పనిచేసిన చిత్రం 'భరత్ అను నేను'. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.
9.మహర్షి: మహేష్ బాబు హీరోగా అల్లరి నరేష్ కీలక పాత్రలో నటించిన చిత్రం 'మహర్షి'. ఈ చిత్రం మహేష్ బాబు కెరీర్ లో డిఫరెంట్ మూవీగా నిలిచింది.
10. రాజకుమారుడు: కే.రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వంలో సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘రాజకుమారుడు’. తొలి సినిమాతోనే హీరోగా సక్సెస్ అందుకున్నాడు మహేష్.