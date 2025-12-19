Mahesh Babu Daughter: బాలకృష్ణ కూతురుగా మహేష్ బాబు కూతురు సీతార ఘట్టమనేని…!

Mahesh Babu Daughter Sithara: మహేష్ బాబు కూతురు సితార ఎప్పుడెప్పుడు సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఇస్తుందా అని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ చిన్నారి కొన్ని అడ్వర్టైజ్మెంట్లలో కనిపించి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ఆమె భవిష్యత్తులో హీరోయిన్గా ఎంట్రీ ఇస్తుందా లేదా అనే సందేహం చాలామందిలో ఉంది. ఇదే సమయంలో మహేష్ బాబు కూతురు సితారకు.. సంబంధించిన మరో ఆసక్తికరమైన వార్త ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
నందమూరి బాలకృష్ణ నటించిన అఖండ 2 సినిమా ప్రస్తుతం థియేటర్లలో భారీ హిట్గా కొనసాగుతోంది. బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ సినిమా, బాలయ్య–బోయపాటి కాంబినేషన్లో మరోసారి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ఇప్పటికే ఈ కాంబినేషన్ నుంచి వచ్చిన సినిమాలు పెద్ద విజయాలు సాధించడంతో. అఖండ 2పై ముందే భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. అవి అన్నింటినీ మించి ఈ సినిమా మంచి స్పందన తెచ్చుకుంటోంది.
ఈ చిత్రంలో బాలకృష్ణ పాత్రతో పాటు ఆయన కుమార్తె పాత్ర కూడా చాలా కీలకంగా ఉంటుంది. కథ మొత్తం ఆ పాత్ర చుట్టూనే తిరుగుతుందని చెప్పవచ్చు. ఆ పాత్ర పేరు జనని. ఈ పాత్రలో నటించిన చిన్నారి హర్షాలీ మల్హోత్రా తన నటనతో ప్రేక్షకులను మెప్పించింది. భావోద్వేగ సన్నివేశాల్లో ఆమె చూపించిన నటన సినిమాకే హైలైట్గా నిలిచింది.
హర్షాలీ మల్హోత్రా బాలీవుడ్లో చిన్న వయసులోనే మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ముఖ్యంగా సల్మాన్ ఖాన్ నటించిన భజరంగీ భాయిజాన్ సినిమాలో. మున్నీ పాత్రతో దేశవ్యాప్తంగా ఫేమస్ అయింది. ఆ తర్వాత కూడా ఆమె పలు సినిమాల్లో నటిస్తూ మంచి పేరు సంపాదించుకుంది. ఇప్పుడు అఖండ 2తో టాలీవుడ్ ప్రేక్షకుల హృదయాలను కూడా గెలుచుకుంది.
అయితే ఈ పాత్ర గురించి మరో ఆసక్తికరమైన విషయం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చర్చగా మారింది. మొదటగా ఈ పాత్ర కోసం ఒక స్టార్ హీరో కుమార్తెను అనుకున్నారని టాక్. సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు కూతురు సితార ఘట్టమనేని ఈ పాత్రలో నటించాల్సిందిగా ప్లాన్ చేశారట. కానీ కొన్ని అనుకోని కారణాల వల్ల అది సాధ్యం కాలేదని సమాచారం. చివరకు ఆ అవకాశం హర్షాలీకి దక్కిందని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
సితార ఈ పాత్రలో నటించి ఉంటే ఎలా ఉండేదో అని అభిమానులు ఊహించుకుంటున్నారు. అయినా సరే, హర్షాలీ మల్హోత్రా తన నటనతో ఆ పాత్రకు పూర్తి న్యాయం చేసిందని చాలా మంది అభిప్రాయపడుతున్నారు. మొత్తంగా అఖండ 2 సినిమా బాలయ్య అభిమానులకు మరో గుర్తుండిపోయే విజయంగా నిలిచింది. ఇక చివర్లో ఇచ్చిన అఖండ 3 హింట్ ప్రేక్షకుల్లో మరింత ఉత్సాహాన్ని పెంచింది.