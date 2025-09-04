Mahesh Babu: నాగార్జునని ఘోరంగా అవమానించిన మహేష్ బాబు.. కూరలో కరివేపాకు లాగా..!

Nagarjuna : సీనియర్ హీరోస్ లో.. అందగాడు ఎవరూ అంటే వెంటనే నాగార్జున పేరు వినిపిస్తుంది. అలానే ఆ తర్వాత హీరోల్లో మహేష్ బాబు పేరు వినిపిస్తుంది. ఇక ఆ తరానికి ఈ తరానికి..యువరాజులైన వీళ్ళిద్దరి గురించి తాజాగా ఒక వార్త అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తుంది..
ఆరు పదిల వయసు దాటినా కానీ ఇంకా కుర్ర హీరోలకు దీటుగా నటిస్తున్న సీనియర్ హీరో నాగార్జున. ఈ మధ్యనే కూలీ చిత్రంలో నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ లో కనిపించి విలన్ గా కూడా తను మెప్పించగలను.. అని ఒప్పించారు..
ఇక మరో పక్క ఈ తరం అందగారైన మహేష్ బాబు రాజమౌళి .. సినిమాతో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో నాగార్జున, మహేష్ బాబుకి సంబంధించిన ఒక వార్త ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తుంది.
అసలు విషయానికి వస్తే పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ బర్త్డే సందర్భంగా మహేష్ బాబు ట్విట్టర్లో.. తను పవన్ కళ్యాణ్ ఉన్న ఫోటో షేర్ చేస్తూ బర్త్డే విషెస్ తెలిపారు. ఇక ఆ ఫోటో చూసిన దగ్గర నుంచి నాగార్జున అభిమానులతో పాటు మిగతా వాళ్ళు కూడా మహేష్ బాబు నాగార్జున అని అవమానించారు అని కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
ఇంతకీ ఆ ఫోటోకి నాగార్జునకి కలిగిన అవమానానికి సంబంధం ఏమిటంటే.. ఈ ఫోటో గతంలో ఒక ఈవెంట్ లో తీసుకోగా.. ఈ ఫోటోలో పవన్ కళ్యాణ్, మహేష్ బాబు పక్కన నాగార్జున కూడా ఉంటారు.
అయితే ఆ ఫోటోలో మహేష్ బాబు.. నాగార్జున వరకూ తీసేసి తను పవన్ కళ్యాణ్.. ఉందే అంతవరకు మాత్రమే పెట్టారు. అదేదో మొత్తం ఫోటో పెట్టొచ్చు కదా అనేది నాగార్జున అభిమానులు ఆవేదన. మరోపక్క ఈ ఫోటోని షేర్ చేస్తూ సోషల్ మీడియాలో.. నాగార్జునను కరివేపాకు లాగా ఈ ఫోటో నుంచి తీసేసారు అంటూ.. ఫన్నీ వీడియోలు షేర్ చేస్తున్నారు.