/Mahesh Babu: మహేష్ బాబుకు దిమ్మతిరిగే సమాధానం ఇచ్చిన కీర్తి సురేష్.. చివరికి క్షమాపణ కోరిన సూపర్ స్టార్!

Mahesh Babu:టాలీవుడ్లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన నటుల్లో మహేశ్ బాబు ఒకరు. అలాగే తన నటనతో ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించిన హీరోయిన్ కీర్తి సురేష్ కూడా ప్రేక్షకుల అభిమానాన్ని పొందింది. వీరిద్దరూ కలిసి నటించిన చిత్రం సర్కారు వారి పాట. ఈ సినిమా ప్రమోషన్ల సమయంలో జరిగిన ఒక సరదా సంఘటన ఇప్పుడు మరోసారి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
ఆ ప్రశ్న విన్న వెంటనే మహేశ్ బాబు సరదాగా స్పందించారు. నిజ జీవితంలో ఎవరైనా పర్సులు తీసుకుంటారా అంటూ నవ్వుతూ కామెంట్ చేశారు. అయితే అందరూ ఊహించని విధంగా కీర్తి సురేష్ సమాధానం ఇచ్చింది. చిన్నప్పుడు తన తండ్రి జేబులో నుంచి డబ్బులు తీసుకునేదాన్ని అని సరదాగా చెప్పింది.
కీర్తి చెప్పిన మాటలు విన్న మహేశ్ బాబు ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోయారు. వెంటనే నవ్వుతూ, తాను అలా అనుకోలేదని, సారీ అని సరదాగా స్పందించారు. దీంతో అక్కడున్న వారంతా నవ్వుల్లో మునిగిపోయారు. అంతటితో ఆగకుండా కీర్తి సురేష్ మరోసారి చమత్కారంగా మాట్లాడుతూ, చిన్నప్పుడు అలాంటి అల్లరులు చేయడం తనకు అలవాటేనని చెప్పింది. దీంతో కార్యక్రమం మొత్తం సరదా వాతావరణంగా మారిపోయింది.
ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో మళ్లీ వైరల్ అవుతోంది. అభిమానులు కూడా ఈ క్లిప్ను షేర్ చేస్తూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. మహేశ్ బాబు ఊహించని సమాధానం రావడంతో ఆయన ఇచ్చిన రియాక్షన్ చాలా మందికి నచ్చింది.
ఇదిలా ఉండగా, సర్కారు వారి పాట సినిమాలో మహేశ్ బాబు కామెడీ టైమింగ్, కీర్తి సురేష్తో ఉన్న సన్నివేశాలు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. ముఖ్యంగా వీరిద్దరి మధ్య కెమిస్ట్రీ సినిమాకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. సినిమా విడుదలై చాలా కాలమైనా, ప్రమోషన్ల సమయంలో జరిగిన ఈ సరదా సంఘటన మాత్రం ఇప్పటికీ అభిమానులను అలరిస్తూనే ఉంది.