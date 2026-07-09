/Mahesh Babu: మహేశ్ పెట్టుకున్న క్యాప్ విలువ తెలిస్తే షాక్ అవాల్సిందే!

Mahesh Babu:సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు మరోసారి సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారారు. ఈసారి ఆయన నటిస్తున్న భారీ సినిమా 'వారణాసి'తో పాటు, ఆయన ధరించిన ఒక ఖరీదైన క్యాప్ కూడా అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
మరోవైపు మహేశ్ బాబు హీరోగా, దర్శకధీరుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'వారణాసి' సినిమాపై రోజురోజుకు అంచనాలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ సినిమా రూ.1,000 కోట్లకు పైగా బడ్జెట్తో రూపొందుతున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. ప్రస్తుతం సినిమా షూటింగ్ చివరి దశకు చేరుకున్నట్లు సమాచారం.
ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ గ్లింప్స్, ప్రచార వీడియోలు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన అందుకున్నాయి. ప్రపంచ స్థాయిలో ఈ సినిమాపై ఆసక్తి నెలకొంది. రాజమౌళి గత చిత్రాలు భారీ విజయాలు సాధించడంతో, ఈ సినిమాపై కూడా అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
తాజా సమాచారం ప్రకారం, ఆగస్టు 9న మహేశ్ బాబు పుట్టినరోజు సందర్భంగా 'వారణాసి' సినిమా టీజర్ లేదా ప్రత్యేక పోస్టర్ విడుదలయ్యే అవకాశం ఉందని వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే దీనిపై చిత్ర బృందం ఇంకా అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.
ఇటీవల మహేశ్ బాబు శ్రీరాముడి గెటప్లో కనిపిస్తున్న కొన్ని ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. అయితే అవి సినిమా నుంచి అధికారికంగా విడుదలైనవేనా అనే విషయాన్ని మేకర్స్ ఇంకా ధృవీకరించలేదు.
ఈ సినిమాలో ప్రియాంక చోప్రా హీరోయిన్గా నటిస్తుండగా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ విలన్ పాత్రలో కనిపించనున్నట్లు సమాచారం. సంగీతాన్ని ఎం.ఎం. కీరవాణి అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ నిర్మాత కేఎల్ నారాయణ శ్రీ దుర్గా ఆర్ట్స్ బ్యానర్పై ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఒకవైపు రూ.77,500 విలువైన క్యాప్తో మహేశ్ బాబు వార్తల్లో నిలవగా, మరోవైపు 'వారణాసి' టీజర్పై వస్తున్న వార్తలు అభిమానుల్లో మరింత ఉత్సాహాన్ని పెంచుతున్నాయి. ఇప్పుడు అందరి చూపు ఆగస్టు 9న వచ్చే అధికారిక అప్డేట్పైనే ఉంది.