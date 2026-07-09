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Mahesh Babu: మహేశ్ పెట్టుకున్న క్యాప్ విలువ తెలిస్తే షాక్ అవాల్సిందే!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 09, 2026, 01:26 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 01:26 PM IST

Mahesh Babu:సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు మరోసారి సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారారు. ఈసారి ఆయన నటిస్తున్న భారీ సినిమా 'వారణాసి'తో పాటు, ఆయన ధరించిన ఒక ఖరీదైన క్యాప్ కూడా అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.

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మహేశ్ బాబు క్యాప్

ఇటీవల మహేశ్ బాబు ధరించిన క్యాప్ ప్రముఖ లగ్జరీ ఫ్యాషన్ బ్రాండ్ లూయిస్ విట్టన్ (Louis Vuitton)కు చెందినదని సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ క్యాప్ ధర ఏకంగా రూ.77,500 అని ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ ధర తెలుసుకున్న నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. "మహేశ్ బాబు స్టైల్ అంటే ఇలానే ఉంటుంది" అంటూ అభిమానులు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మరికొందరు మాత్రం ఒక క్యాప్‌కు ఇంత ధర ఉండటం నిజంగా షాకింగ్ అని అంటున్నారు.  

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లూయిస్ విట్టన్ క్యాప్

మరోవైపు మహేశ్ బాబు హీరోగా, దర్శకధీరుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'వారణాసి' సినిమాపై రోజురోజుకు అంచనాలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ సినిమా రూ.1,000 కోట్లకు పైగా బడ్జెట్‌తో రూపొందుతున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. ప్రస్తుతం సినిమా షూటింగ్ చివరి దశకు చేరుకున్నట్లు సమాచారం.  

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మహేశ్ బాబు క్యాప్ ధర

ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ గ్లింప్స్, ప్రచార వీడియోలు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన అందుకున్నాయి. ప్రపంచ స్థాయిలో ఈ సినిమాపై ఆసక్తి నెలకొంది. రాజమౌళి గత చిత్రాలు భారీ విజయాలు సాధించడంతో, ఈ సినిమాపై కూడా అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.  

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వారణాసి సినిమా

తాజా సమాచారం ప్రకారం, ఆగస్టు 9న మహేశ్ బాబు పుట్టినరోజు సందర్భంగా 'వారణాసి' సినిమా టీజర్ లేదా ప్రత్యేక పోస్టర్ విడుదలయ్యే అవకాశం ఉందని వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే దీనిపై చిత్ర బృందం ఇంకా అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.  

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వారణాసి టీజర్

ఇటీవల మహేశ్ బాబు శ్రీరాముడి గెటప్‌లో కనిపిస్తున్న కొన్ని ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. అయితే అవి సినిమా నుంచి అధికారికంగా విడుదలైనవేనా అనే విషయాన్ని మేకర్స్ ఇంకా ధృవీకరించలేదు.  

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ఎస్ ఎస్ రాజమౌళి

ఈ సినిమాలో ప్రియాంక చోప్రా హీరోయిన్‌గా నటిస్తుండగా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ విలన్ పాత్రలో కనిపించనున్నట్లు సమాచారం. సంగీతాన్ని ఎం.ఎం. కీరవాణి అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ నిర్మాత కేఎల్ నారాయణ శ్రీ దుర్గా ఆర్ట్స్ బ్యానర్‌పై ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఒకవైపు రూ.77,500 విలువైన క్యాప్‌తో మహేశ్ బాబు వార్తల్లో నిలవగా, మరోవైపు 'వారణాసి' టీజర్‌పై వస్తున్న వార్తలు అభిమానుల్లో మరింత ఉత్సాహాన్ని పెంచుతున్నాయి. ఇప్పుడు అందరి చూపు ఆగస్టు 9న వచ్చే అధికారిక అప్డేట్‌పైనే ఉంది.

TAGS:
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