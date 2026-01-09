English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Mahesh Babu: ఇలాంటి చెత్త సినిమాలు మళ్ళీ తీయొద్దు అంటూ మహేష్ బాబుకి ఫోన్ చేసి మరి వార్నింగ్ ఇచ్చిన మంత్రి..!

Mahesh Babu Suprising Words : ఇప్పటివరకు తెలుగు సినిమా కాకుండా మరే భాష సినిమా చేయకపోయినా.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు మాత్రం తెచ్చుకున్నారు మహేష్ బాబు. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు రాజమౌళి సినిమా చేసి.. సినిమాలపరంగా అన్ని భాషలలో దూసుకుపోదాము అని ఫిక్స్ అయిపోయారు. ఈ క్రమంలో ఈ హీరోకి సంబంధించిన ఒక వార్త తెగ వైరల్ అవుతుంది..
టాలీవుడ్‌లో సూపర్ స్టార్‌గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న హీరో మహేష్ బాబు. తెలుగు సినిమాలతోనే కాదు, దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఆయనకు భారీ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది. మహేష్ బాబు సినిమా కెరీర్ మొదలై ఇరవై ఐదేళ్లు దాటినా..ఆయన చాలా జాగ్రత్తగా సినిమాలు చేస్తూ ముందుకు సాగుతున్నాడు. ఏడాదికి ఒక్క సినిమా మాత్రమే చేయడం ఆయన ప్రత్యేకత. 

అయితే ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా, మహేష్ కెరీర్‌లో కొన్ని తప్పిదాలు కూడా జరిగాయి. ఆగడు, బ్రహ్మోత్సవం, వన్..లాంటి సినిమాలు అభిమానులను నిరాశపరిచాయి. ముఖ్యంగా ఆగడు సినిమా ఎన్నో అంచనాల మధ్య వచ్చి ఘోరమైన ఫ్లాప్ చవిచూసింది. 

దూకుడు తర్వాత శ్రీను వైట్ల తీసిన సినిమా కావడంతో ఈ చిత్రం బాగా ఆడుతుంది అనుకున్నారు అందరూ. కానీ కథలో విషయం లేకపోవడంతో సినిమా కాస్త ఫ్లాప్ అయింది. అయితే ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే.. ఈ సినిమా ఫ్లాప్ అయినప్పుడు.. మహేష్ బాబును ఫోన్ చేసి మరి ఒక మంత్రి.. తిట్టారంట. ఈ విషయాన్ని మహేష్ బాబు ఏ చెప్పారు.   

ఆ రాజకీయ నాయకుడు ఎవరో కాదు… తెలంగాణ మాజీ మంత్రి కేటీఆర్. ఈ విషయం “భరత్ అనే నేను” సినిమా ప్రమోషన్ ఈవెంట్‌లో బయటకు వచ్చింది. ఆ ఈవెంట్‌లో మహేష్ బాబు మాట్లాడుతూ..కేటీఆర్ తనకు చాలా సన్నిహిత మిత్రుడని చెప్పారు. తన సినిమాలు చూసిన వెంటనే నిజాయితీగా అభిప్రాయం చెబుతాడని అన్నారు. సినిమా బాగుంటే బాగుందని, నచ్చకపోతే మొహమాటం లేకుండా విమర్శిస్తాడట.

“ఆగడు సినిమా చూసిన తర్వాత కేటీఆర్ నాకు ఫోన్ చేసి..ఇలాంటి సినిమాలు మళ్లీ చేయొద్దు అని గట్టిగా చెప్పారు” అని మహేష్ నవ్వుతూ గుర్తు చేసుకున్నారు. అందుకే తన సినిమా రిలీజ్ అయిన ప్రతీసారి కేటీఆర్ ఏమంటాడోననే భయం ఉంటుందని కూడా మహేష్ చెప్పారు. అంతేకాదు..భరత్ అనే నేను.. సినిమాలో తన పాత్రను డిజైన్ చేసేటప్పుడు కేటీఆర్ వ్యక్తిత్వం నుంచి స్ఫూర్తి తీసుకున్నామని మహేష్ తెలిపారు.

