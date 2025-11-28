Samantha: సమంత పై మహేష్ బాబు సీరియస్.. అసలు విషయం బయటపెట్టిన హీరోయిన్

Samantha Personal Life : సమంత గురించి చిన్న విషయం కూడా.. పెద్దగా వైరల్ అవుతుంది.. అంతేకాకుండా..సమంత చెప్పే ప్రతి మాట కూడా.. ఎన్నో చర్చలకు దారితీస్తూ ఉంటుంది. ఈమధ్య వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో ఇదే విషయాన్ని మరోసారి రుజువు చేసింది.. ఇంతకీ ఆ వీడియోలో ఏముందంటే..
కొంతకాలంగా సినిమాలకు దూరంగా ఉన్న సమంత మళ్లీ నెమ్మదిగా ఇండస్ట్రీలోకి రీఎంట్రీ ఇస్తోంది. ఆరోగ్య సమస్యల వల్ల ఆమె బ్రేక్ తీసుకున్నా..ఇప్పుడు కోలుకుని తిరిగి సినిమాలపై పూర్తిగా దృష్టి పెట్టింది.
సమంత ఇటీవల ‘శుభం’ అనే సినిమాలో అతిథి పాత్రలో కనిపించింది. ఇక ఇప్పుడు ‘మా ఇంటి బంగారం’ అనే కొత్త సినిమాలో నటిస్తోంది. ఈ సినిమా షూటింగ్ కూడా రెగ్యులర్గా కొనసాగుతోంది. ఒకప్పుడు టాలీవుడ్ని ఏలిన హీరోయిన్గా సమంతకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. దాదాపు ప్రతి స్టార్ హీరోతో నటించిన ఆమె.. ఇప్పుడు కూడా ప్రేక్షకుల్లో అదే ఆదరణను పొందుతోంది.
ఇలాంటి సమయంలో ఆమెకు సంబంధించిన పాత వీడియో ఒకటి మళ్లీ వెలుగులోకి వచ్చింది. అందులో మహేష్ బాబు తనపై ఒకసారి సీరియస్ అయ్యారని సమంత నవ్వుతూ చెప్పింది. ఈ మాటలు వినగానే అభిమానులు ఆసక్తిగా వీడియోను షేర్ చేస్తున్నారు. అసలు విషయం ఏంటంటే..మహేష్ బాబు కుమార్తె సితార గురించి జరిగిన సరదా సంభాషణే దీనికి కారణం.
సితార చిన్నప్పుడే “నేను పెద్దయ్యాక హీరోయిన్ అవుతాను” అని చెప్పిందట. దానికి సమంత కూడా సరదాగా స్పందించి, “సినిమాల్లో హీరోయిన్ అవ్వచ్చు” అన్నదట. కానీ మహేష్ బాబు మాత్రం వెంటనే సీరియస్గా మారి, “లేదు, సితార సైంటిస్ట్ అవుతుంది” అని చెప్పారు. ఈ మాటలను సమంత నవ్వుతూ గుర్తు చేసుకుంది. అదే సందర్భంలో ఆమె “సినిమాల్లో కూడా సైంటిస్ట్ పాత్ర చేయొచ్చు కదా” అని జోక్ చేసింది. ఈ చిన్న సరదా మాటలే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
సితార ఇప్పటికే చిన్న వయస్సులోనే యాడ్స్, వీడియోల ద్వారా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఆమె కాన్ఫిడెన్స్, క్యూట్ నేచర్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. సమంతతో కూడా సితారకు మంచి బాండింగ్ ఉందని అందరికీ తెలిసిందే. అందుకే ఈ వీడియో చూసినవాళ్లు “వీళ్ల మధ్య ఉన్న అనుబంధం చాలా బాగుంది” అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
ఇక సమంత వ్యక్తిగత జీవితం కూడా ఎప్పుడూ వార్తల్లోనే ఉంటుంది. ఆమె గురించి వివిధ రకాల రూమర్లు వినిపిస్తున్నా, ఆమె మాత్రం తన పనిపై ఫోకస్ చేస్తూ ముందుకెళ్తోంది. నిర్మాతగా కూడా అడుగుపెట్టిన సమంత, కొత్త తరహా సినిమాలు తీసేందుకు ఆసక్తి చూపుతోంది.