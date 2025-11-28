English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Samantha: సమంత పై మహేష్ బాబు సీరియస్.. అసలు విషయం బయటపెట్టిన హీరోయిన్

Samantha: సమంత పై మహేష్ బాబు సీరియస్.. అసలు విషయం బయటపెట్టిన హీరోయిన్

Samantha Personal Life : సమంత గురించి చిన్న విషయం కూడా.. పెద్దగా వైరల్ అవుతుంది.. అంతేకాకుండా..సమంత చెప్పే ప్రతి మాట కూడా.. ఎన్నో చర్చలకు దారితీస్తూ ఉంటుంది. ఈమధ్య వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో ఇదే విషయాన్ని మరోసారి రుజువు చేసింది.. ఇంతకీ ఆ వీడియోలో ఏముందంటే..
1 /6

కొంతకాలంగా సినిమాలకు దూరంగా ఉన్న సమంత మళ్లీ నెమ్మదిగా ఇండస్ట్రీలోకి రీఎంట్రీ ఇస్తోంది. ఆరోగ్య సమస్యల వల్ల ఆమె బ్రేక్ తీసుకున్నా..ఇప్పుడు కోలుకుని తిరిగి సినిమాలపై పూర్తిగా దృష్టి పెట్టింది.  

2 /6

సమంత ఇటీవల ‘శుభం’ అనే సినిమాలో అతిథి పాత్రలో కనిపించింది. ఇక ఇప్పుడు ‘మా ఇంటి బంగారం’ అనే కొత్త సినిమాలో నటిస్తోంది. ఈ సినిమా షూటింగ్ కూడా రెగ్యులర్‌గా కొనసాగుతోంది. ఒకప్పుడు టాలీవుడ్‌ని ఏలిన హీరోయిన్‌గా సమంతకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. దాదాపు ప్రతి స్టార్ హీరోతో నటించిన ఆమె.. ఇప్పుడు కూడా ప్రేక్షకుల్లో అదే ఆదరణను పొందుతోంది.

3 /6

ఇలాంటి సమయంలో ఆమెకు సంబంధించిన పాత వీడియో ఒకటి మళ్లీ వెలుగులోకి వచ్చింది. అందులో మహేష్ బాబు తనపై ఒకసారి సీరియస్ అయ్యారని సమంత నవ్వుతూ చెప్పింది. ఈ మాటలు వినగానే అభిమానులు ఆసక్తిగా వీడియోను షేర్ చేస్తున్నారు. అసలు విషయం ఏంటంటే..మహేష్ బాబు కుమార్తె సితార గురించి జరిగిన సరదా సంభాషణే దీనికి కారణం.

4 /6

సితార చిన్నప్పుడే “నేను పెద్దయ్యాక హీరోయిన్ అవుతాను” అని చెప్పిందట. దానికి సమంత కూడా సరదాగా స్పందించి, “సినిమాల్లో హీరోయిన్ అవ్వచ్చు” అన్నదట. కానీ మహేష్ బాబు మాత్రం వెంటనే సీరియస్‌గా మారి, “లేదు, సితార సైంటిస్ట్ అవుతుంది” అని చెప్పారు. ఈ మాటలను సమంత నవ్వుతూ గుర్తు చేసుకుంది. అదే సందర్భంలో ఆమె “సినిమాల్లో కూడా సైంటిస్ట్ పాత్ర చేయొచ్చు కదా” అని జోక్ చేసింది. ఈ చిన్న సరదా మాటలే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

5 /6

సితార ఇప్పటికే చిన్న వయస్సులోనే యాడ్స్, వీడియోల ద్వారా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఆమె కాన్ఫిడెన్స్, క్యూట్ నేచర్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. సమంతతో కూడా సితారకు మంచి బాండింగ్ ఉందని అందరికీ తెలిసిందే. అందుకే ఈ వీడియో చూసినవాళ్లు “వీళ్ల మధ్య ఉన్న అనుబంధం చాలా బాగుంది” అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

6 /6

ఇక సమంత వ్యక్తిగత జీవితం కూడా ఎప్పుడూ వార్తల్లోనే ఉంటుంది. ఆమె గురించి వివిధ రకాల రూమర్లు వినిపిస్తున్నా, ఆమె మాత్రం తన పనిపై ఫోకస్ చేస్తూ ముందుకెళ్తోంది. నిర్మాతగా కూడా అడుగుపెట్టిన సమంత, కొత్త తరహా సినిమాలు తీసేందుకు ఆసక్తి చూపుతోంది.

