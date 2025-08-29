Shilpa Shirodkar: మళ్లీ రీఎంట్రీ ఇస్తున్న స్టార్ హీరో మహేశ్‌ బాబు మరదలు పిల్ల..

Mahesh Babu Mardal Pilla Shocking Entry With Sensation Movie: సినీ పరిశ్రమలో మహేశ్ బాబుకు కొద్ది మంది బంధువులు ఉన్నారు. వారిలో అతడి మరదలు ఒకరు. మహేశ్ సతీమణి నమత్ర శిరోద్కర్ సోదరి శిల్పా శిరోద్కర్ మరోసారి సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు. సంచలన సినిమాతో తెరపైకి వస్తున్నారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
నటుడు సుధీర్ బాబు సూపర్ నేచురల్ మైథలాజికల్ థ్రిల్లర్ 'జటాధర' చేస్తున్నాడు. ఇటీవల విడుదలైన టీజర్ ఆకట్టుకుంది. ఈ సినిమాలో సోనాక్షి సిన్హా కీలక పాత్ర పోషిస్తుండగా.. మహేశ్ బాబు మరదలు శిల్పా శిరోద్కర్ ప్రత్యేక పాత్రలో మెరుస్తున్నారు. ఆమె ఫస్ట్ లుక్ను వదిలారు.
వెంకటేశ్ కల్యాణ్- అభిషేక్ జైస్వాల్ దర్శకత్వంలో.. జీ స్టూడియోస్-ప్రేరణ అరోరా సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న జటాధర సినిమా త్వరలో విడుదల కానుంది. ఈ సినిమాలో మహేశ్ మరదలు నటించిందనే వార్త అతడి అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది. ఇటీవల హిందీ బిగ్బాస్లో మెరిసిన శిల్పా శిరోద్కర్ ఈ సినిమాలో శోభ అనే పాత్రలో ఆమె కనిపిస్తోంది.
తాను సినిమాపై శిల్పా శిరోద్కర్ మాట్లాడుతూ.. 'జటాధారలో నటించడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను అతీంద్రియ ప్రయాణంలోకి తీసుకెళ్తుంది. సన్నివేశాలు అద్భుతంగా ఉన్నాయి. శోభ పాత్ర సవాల్తో కూడుకున్నది. తెరపై మరోసారి నన్ను చూసుకునేందుకు ఆసక్తిగా ఉన్నా' అని తెలిపింది.
శిల్పా శిరోద్కర్ కొన్నాళ్లుగా సినిమాలకు దూరంగా ఉన్నారు. దుబాయిలో స్థిరపడిన ఆమె మరోసారి ప్రేక్షకుల ముందుకు 'జటాధర' సినిమాతో వస్తున్నారు. ఈ చిత్రం పాన్ ఇండియా స్థాయిలో వస్తుండడంతో అంగీకరించారు. మరి చూడాలి మహేశ్ బాబు మరదలు సినిమా విజయవంతమవుతుందా? అనేది. ఈ సినిమాలో మహేశ్ బాబు బంధువు సుధీర్ బాబు హీరోగా నటిస్తుండడంతో మహేశ్ బాబు అభిమానులు 'జటాధర' కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు