Mahesh Babu: మహేష్ బాబు మరదలి కార్ కి యాక్సిడెంట్..!

Mahesh Babu Sister In Law Accident: సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు మరదలు కారు ప్రమాదానికి గురైంది ఈ విషయం తెలిసి అందరూ ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  ముఖ్యంగా ఆమె పరిస్థితిపై ఆరా తీస్తున్నారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
 
టాలీవుడ్ సినీ ఇండస్ట్రీలో సూపర్ స్టార్ గా పేరు సొంతం చేసుకున్న మహేష్ బాబు గురించి పరిచయాలు ప్రత్యేకంగా అవసరం లేదు.   

ప్రస్తుతం రాజమౌళి దర్శకత్వంలో ఎస్ ఎస్ ఎమ్ బి 29 అనే వర్కింగ్ టైటిల్ తో సినిమా చేస్తున్నారు మహేష్ బాబు.  ఇదిలా ఉండగా తన మరదలి కారణంగా ఆయన మరొకసారి వార్తల్లో నిలిచారు అని చెప్పవచ్చు. 

తాజాగా అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం..  మహేష్ బాబు మరదలిగా,  నటిగా పేరు సొంతం చేసుకున్న శిల్పా శిరోద్కర్ కారును ముంబైలో బుధవారం సిటీ ఫ్లో బస్సు ఢీ కొట్టింది. ఈ విషయాన్ని శిల్ప తన సోషల్ మీడియా ఖాతా ద్వారా షేర్ చేస్తూ దెబ్బతిన్న కారు ఫోటోలను కూడా ఇంస్టాగ్రామ్ లో పంచుకుంది. 

బస్సు కంపెనీ బాధ్యత వహించడానికి నిరాకరించడం పై ఆమె నిరాశ వ్యక్తం చేస్తూ పోలీసులను ఆశ్రయించినట్లు తెలిపింది. 

నగర పోలీసులకు ఈ విషయంపై ఫిర్యాదు చేయగా త్వరలోనే తన సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తుందని నమ్ముతున్నాను అంటూ తెలిపింది. ఇకపోతే ఈ కారు ప్రమాదంలో ఎవరికి ఎటువంటి గాయాలు కాలేదని స్పష్టం చేసింది శిల్ప.

Mahesh Babu Sister In Law Accident Shilpa Shirodkar Accident Mahesh Babu family Mahesh Babu News Shilpa Shirodkar Car Accident Mumbai Accident car crash Social Media Update

