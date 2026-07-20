Naresh:టాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు, మహేష్ బాబు సవతి సోదరుడు నరేష్ విజయకృష్ణ తాజాగా E20 పెట్రోల్పై చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ఎథనాల్ మిశ్రమ పెట్రోల్ వల్ల వాహనదారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే తాను దేశ వ్యతిరేకి కాదని, ప్రజలకు ఎదురవుతున్న సమస్యల గురించి మాత్రమే మాట్లాడుతున్నానని స్పష్టం చేశారు.
జూలై 19న సోషల్ మీడియా వేదిక Xలో నరేష్ ఒక పోస్ట్ చేశారు. అందులో E20 పెట్రోల్ కారణంగా బైక్ల నుంచి ఖరీదైన కార్ల వరకు చాలా వాహనాలకు మరమ్మతుల ఖర్చులు పెరుగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. ఈ విషయంపై తాను మాట్లాడటం దేశానికి వ్యతిరేకం కాదని చెప్పారు.
తన పోర్షే పనామెరా కారులో E20 పెట్రోల్కు బదులుగా 100 ఆక్టేన్ పెట్రోల్ వాడుతున్నట్లు నరేష్ వెల్లడించారు. ఈ ఇంధనం లీటర్కు సుమారు రూ.165 ఉంటుందని తెలిపారు. E20 వల్ల సమస్యలు వస్తున్నాయని తెలిసిన తర్వాతే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నానని చెప్పారు. అలాగే తన స్నేహితుడి కొత్త టయోటా క్యామ్రీ కారుకు ఇంజిన్ వాల్వ్ మార్చాల్సి వచ్చిందని, దానికి సుమారు రూ.3.5 లక్షల ఖర్చు అయ్యిందని నరేష్ తెలిపారు. తన కారుకు ఇలాంటి మరమ్మతులు అవసరమైతే రూ.12 లక్షల వరకు ఖర్చవుతుందని కూడా చెప్పారు.
ఇది విలాసవంతమైన కార్ల గురించి కాదని, సాధారణ ప్రజల సమస్య అని నరేష్ వివరించారు. బైక్ వినియోగదారులు లేదా మధ్యతరగతి కుటుంబాలు ఇలాంటి ఖర్చులు ఎలా భరిస్తాయని ప్రశ్నించారు. పర్యావరణాన్ని కాపాడాలనే ప్రభుత్వ ఉద్దేశాన్ని తాను గౌరవిస్తున్నానని, కానీ E20 పెట్రోల్ను చాలా వేగంగా అమలు చేయడం సరైన విధానం కాదని అన్నారు.
బ్రెజిల్లో ఎథనాల్ మిశ్రమ ఇంధనాన్ని దశలవారీగా ప్రవేశపెట్టారని, అదే విధానం భారత్లో కూడా అనుసరించాల్సిందని నరేష్ సూచించారు. మరోవైపు, ఈ అంశంపై రాజ్యసభ సభ్యుడు కమల్ హాసన్ కూడా ఇప్పటికే పార్లమెంట్లో ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. E20 పెట్రోల్ వల్ల వాహనాల మైలేజ్, ఇంజిన్ పనితీరు, పాత వాహనాల అనుకూలత వంటి అంశాలపై ప్రభుత్వం వివరణ ఇవ్వాలని ఆయన కోరారు.
ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం ముడి చమురు దిగుమతులను తగ్గించడం, కాలుష్యాన్ని తగ్గించడం లక్ష్యంగా ఎథనాల్ మిశ్రమ ఇంధనాన్ని ప్రోత్సహిస్తోంది. అయితే వాహనదారుల్లో మాత్రం ఇంజిన్ పనితీరు, నిర్వహణ ఖర్చులు, ఇంధన సామర్థ్యంపై ఇంకా అనేక సందేహాలు కొనసాగుతున్నాయి. దీంతో E20 పెట్రోల్పై చర్చ మరింత వేడెక్కుతోంది.