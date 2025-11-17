Mahesh Priyanka Net Worth: SSMB29 జంట మహేష్ బాబు – ప్రియాంక చోప్రా ఆస్తులు ఎంతో తెలుసా.. ఎవరి దగ్గర ఎక్కువగా ఉందంటే..!

Mahesh Priya Chopra Assets: దర్శకుడు ఎస్.ఎస్.రాజమౌళి.. తీస్తున్న వరాణాసి సినిమా టీజర్ విడుదలైంది. ఈ టీజర్కు సోషల్ మీడియాలో మంచి స్పందన వస్తోంది. ఈ సినిమాలో సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు..బాలీవుడ్ నటి ప్రియాంక చోప్రా కథానాయకులుగా నటిస్తున్నారు. ప్రతిపక్ష పాత్రలో ప్రభుదేవా సుకుమారన్ కనిపించనున్నాడు. ఈ సినిమా 2027లో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా.. ఇద్దరి స్టార్ల ఆస్తుల వివరాలు ఒకసారి చూద్దాం.
సౌత్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో మొదట ప్రిన్స్ గా ఆ తర్వాత సూపర్ స్టార్ గా పేరు తెచ్చుకున్న మహేష్ బాబు ఇప్పటివరకు ఎన్నో హిట్ సినిమాలు ఇచ్చారు. ఆయన 1999లో రాజకుమారుడు సినిమాతో హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఇంత వరకూ ఎన్నో పెద్ద దర్శకులతో పని చేసినా.. రాజమౌళితో ఇది ఆయనకు మొదటి సినిమా.
వివరాల ప్రకారం మహేష్ బాబు ఆస్తుల మొత్తం విలువ సుమారు ₹300 కోట్లకు పైగా ఉంటుంది. ఒక్కో సినిమాకు ఆయన ₹60 కోట్ల నుంచి ₹80 కోట్ల వరకు పారితోషికం తీసుకుంటారని చెబుతారు. సినిమాలకే కాకుండా, బ్రాండ్ ప్రకటనల ద్వారా కూడా ఆయనకు మంచి ఆదాయం వస్తుంది. హైదరాబాద్లోని జూబ్లీ హిల్స్లో ఆయనకు ఒక విలాసవంతమైన బంగ్లా ఉంది.
మురారి,ఒక్కడు, అతడు, పోకిరి, దూకుడు, బిజినెస్మ్యాన్, శ్రీమంతుడు, మహర్షి, సరిలేరు నీకెవ్వరు, సర్కారు వారి పాట, గుంటూర్ కారం వంటి అనేక హిట్ సినిమాల్లో నటించారు.
ప్రియాంక చోప్రా 2003లో ద హీరో సినిమాతో బాలీవుడ్లోకి వచ్చింది. హిందీ చిత్రాలకు కొంతకాలంగా దూరంగా ఉన్నా, హాలీవుడ్లో సినిమాలు..వెబ్సిరీస్లు చేస్తూ బిజీగా ఉంది.
సమాచారం ప్రకారం, ప్రియాంక చోప్రా ఆస్తుల విలువ సుమారు ₹650 కోట్లకు చేరుకుంటుంది. సినిమాలు, సోషల్ మీడియా ప్రమోషన్లు, వెబ్సిరీస్ల ద్వారా ఆమెకు భారీగా ఆదాయం వస్తుంది. అమెరికాలోని లాస్ ఏంజెలెస్లో ఒక లగ్జరీ హౌస్ ఉంది. అదనంగా ముంబై, గోవాలో కూడా ఆస్తులు ఉన్నాయి. మొత్తం పైన మహేష్ బాబు కన్నా ప్రియాంక చోప్రాకే ఎక్కువ ఆస్తు లు ఉండటం గమనర్హం.