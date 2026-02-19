English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Hardik Pandya New Girlfriend: మహికా శర్మ బర్త్‌డే గిఫ్ట్..అర్ధనగ్నంగా స్విమ్మింగ్ పూల్‌లో హార్దిక్ పాండ్యా సర్‌ప్రైజ్ ఫొటో వైరల్!

Hardik Pandya Mahieka Sharma Birthday: భారత క్రికెట్ స్టార్ హార్దిక్ పాండ్యా తన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి మరోసారి చర్చల్లోకి వచ్చారు. తన స్నేహితురాలు, నటి మహికా శర్మ 25వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా హార్దిక్ సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆమెకు ప్రేమపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
భారత క్రికెట్ స్టార్ హార్దిక్ పాండ్యా తన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి మరోసారి చర్చల్లోకి వచ్చారు. తన స్నేహితురాలు, నటి మహికా శర్మ 25వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా హార్దిక్ సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆమెకు ప్రేమపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

హార్దిక్ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో మహికాతో కలిసి ఉన్న ఒక ఫొటోను పంచుకున్నారు. ఈ ఫొటోలో వీరిద్దరూ స్విమ్మింగ్ పూల్‌లో చిల్ అవుతూ కనిపించారు. హార్దిక్ మహికాను కౌగిలించుకుని ఉన్న ఈ రొమాంటిక్ ఫొటోకు "హ్యాపీ బర్త్‌డే, మై ప్రిన్సెస్" (నా యువరాణికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు) అనే క్యాప్షన్ ఇచ్చారు. అర్ధరాత్రి వేళ ఆయన చేసిన ఈ పోస్ట్ నెట్టింట హల్చల్ చేస్తోంది.

మహికా శర్మ ఒక మోడల్, నటి మరియు ఫిట్‌నెస్ కంటెంట్ క్రియేటర్. ఢిల్లీకి చెందిన ఈమె ఎకనామిక్స్, ఫైనాన్స్‌లో డిగ్రీ పూర్తి చేశారు. గత ఏడాది నుంచి హార్దిక్, మహికా డేటింగ్‌లో ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. 2024లో నటాషా స్టాంకోవిక్‌తో విడాకుల తర్వాత హార్దిక్ ఆమెతో సన్నిహితంగా ఉంటున్నారు.

ప్రస్తుతం జరుగుతున్న 2026 టీ20 ప్రపంచ కప్‌లో హార్దిక్ పాండ్యా అద్భుతమైన ఫామ్‌లో ఉన్నారు. మైదానంలో ఆయనకు మద్దతు తెలపడానికి మహికా శర్మ ప్రతి మ్యాచ్‌కూ హాజరవుతున్నారు. శ్రీలంకలో జరిగిన భారత్-పాకిస్తాన్ మ్యాచ్‌లోనూ ఆమె సందడి చేశారు.

ప్రస్తుతం జరగుతున్న టీ20 ప్రపంచకప్‌లో హార్దిక్ పాండ్యా.. 4 మ్యాచ్‌ల్లో 87 పరుగులు (ఒక అర్ధ సెంచరీ సహా) రాబట్టాడు. అలాగే బౌలింగ్‌లోనూ రాణిస్తూ 5 వికెట్లు పడగొట్టారు. నమీబియాతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఆల్ రౌండ్ ప్రదర్శనతో 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్‌'గా నిలిచారు.

మైదానంలో పరుగుల వరద పారిస్తూనే, వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ హార్దిక్ తన సంతోషాన్ని ఇలా పంచుకుంటున్నారు. త్వరలోనే ఈ జంట తమ బంధంపై మరిన్ని అధికారిక ప్రకటనలు చేసే అవకాశం ఉందని అభిమానులు భావిస్తున్నారు.

hardik pandya Maheika Sharma birthday Hardik Pandya New Girlfriend Maheika Sharma Maheika Sharma birthday photos Hardik Maheika relationship

