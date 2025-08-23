Mahindra Scholarship Alert: మహీంద్రా సంస్థ ఆర్థికంగా వెనుకబడిన విద్యార్థులకు శుభవార్త చెప్పింది. కె.సి. మహీంద్రా ఎడ్యుకేషన్ ట్రస్ట్ (KCMET) ద్వారా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో పాలిటెక్నిక్ చదువుతున్న విద్యార్థులకు మహీంద్రా ఆల్ ఇండియా టాలెంట్ స్కాలర్షిప్ ద్వారా ఆర్థిక సహాయం అందించనుంది.
చదువుకోవాలనే ఆసక్తి ఉన్నా, డబ్బు సమస్యలతో ఇబ్బంది పడే విద్యార్థులకు ఈ స్కాలర్షిప్ ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. ఈ స్కీం కింద 550 మంది విద్యార్థులను ఎంపిక చేసి.. మూడేళ్ల పాటు ఏటా 10,000 రూపాయల చొప్పున మొత్తం 30,000 రూపాయల స్కాలర్షిప్ ఇస్తారు.
ఈ స్కాలర్షిప్ కోసం విద్యార్థులు 10 లేదా 12వ తరగతిలో 60 శాతం కంటే ఎక్కువ మార్కులు సాధించి ఉండాలి. ప్రభుత్వ లేదా గుర్తింపు పొందిన పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలో డిప్లొమా మొదటి సంవత్సరం చదువుతూ ఉండాలి.
తక్కువ ఆదాయం ఉన్న కుటుంబాల నుంచి వచ్చే విద్యార్థులకు, ముఖ్యంగా అమ్మాయిలకు, దివ్యాంగులకు, సైనిక కుటుంబాలకు చెందిన వారికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు.
దరఖాస్తు చేయడానికి https://maitscholarship.kcmet.org/ అనే వెబ్సైట్లో ఆన్లైన్లో అప్లై చేయాలి. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ విద్యార్థులు ఆగస్టు 27, 2025 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. మరిన్ని వివరాలకు www.kcmet.org వెబ్సైట్ను చూడవచ్చు.