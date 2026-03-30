Mahindra Scorpio: మహీంద్రా స్కార్పియో కొనడానికి మీ జీతం ఎంత ఉండాలి? నెలకు EMI ఎంత కట్టాలి..?

Mahindra Scorpio: భారతీయ ఆటో రంగంలో మహీంద్రా తనకంటూ ఓ ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. మహీంద్రాకు లక్షలాది మంది అభిమానులుగా మారారు. దృఢమైన బాడీ, గంభీరమైన రూపం  శక్తివంతమైన పనితీరుతో.. ఈ ఎస్ యూవీలు అన్ని వయస్సుల వారిని ఆకట్టుకుంటుంది. మీరు కూడా 2026లో మహీంద్ర స్కార్పియోను కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నట్లయితే మీ జీతం ఎంత ఉండాలి. నెలకు ఈఎంఐ ఎంత చెల్లించాలి. ధర, డౌన్ పేమెంట్ లెక్కల గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
మహీంద్రా స్కార్పియో క్లాసిక్ ప్రారంభ ధర సుమారు రూ. 13 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్), టాప్-స్పెక్ మోడల్ ధర రూ. 16.90 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉంటుంది. ఆన్-రోడ్ ధరలు (ఇన్సూరెన్స్, రిజిస్ట్రేషన్  పన్నులతో కలిపి) రూ. 15.50 లక్షల నుండి రూ. 20 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉంటాయి.

EMI లెక్కింపు: మీరు స్కార్పియో బేస్ మోడల్‌ను ఎంచుకుని, డౌన్ పేమెంట్‌గా సుమారు రూ. 3.5 లక్షలు చెల్లిస్తే, మీరు దాదాపు రూ. 12 లక్షల లోన్ తీసుకోవలసి ఉంటుంది.

EMI ఎంత అవుతుంది? మీరు 5 సంవత్సరాల కాలానికి 9శాతం వడ్డీ రేటుతో రూ. 13 లక్షల లోన్  తీసుకున్నారనుకుందాం, మీ EMI నెలకు సుమారు రూ. 25,000 ఉంటుంది. అంతేకాకుండా, స్కార్పియో వంటి పెద్ద వాహనానికి నెలవారీ ఇంధనం, నిర్వహణ ఖర్చులు రూ. 8,000 నుండి రూ. 10,000 వరకు ఉంటాయి.

మీ జీతం ఎంత ఉండాలి? ఆర్థిక నిపుణుల 20/4/10 నియమం ప్రకారం, మీ కారు EMI మీ మొత్తం నెల చేతికి అందే జీతంలో 15శాతం నుండి 20శాతం మించకూడదు. మీ EMI రూ. 25,000 అయితే, మీ నెల చేతికి అందే జీతం కనీసం రూ. 1.25 లక్షల నుండి రూ. 1.50 లక్షల వరకు ఉండాలి. మీ జీతం రూ. 80,000 నుండి రూ. 100,000 మధ్య ఉంటే, EMI భారాన్ని తగ్గించుకోవడానికి మీరు డౌన్ పేమెంట్ మొత్తాన్ని (కనీసం ₹6-7 లక్షలు) పెంచాల్సి ఉంటుంది.  

కారు కొనడం అంటే కేవలం ఈఎంఐలు చెల్లించడం మాత్రమే కాదు. స్కార్పియోతో అయితే, మీరు భారీ వార్షిక బీమా ప్రీమియం, క్రమానుగత సర్వీసింగ్ ఖర్చులను కూడా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అందువల్ల, మీకు ఇప్పటికే హోంలోన్ లేదా ఇతర అప్పులు ఉన్నట్లయితే, మీ బడ్జెట్‌ను మరింత జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకోండి.  

Mahindra Scorpio mahindra scorpio price mahindra scorpio base variant price mahindra scorpio on road price how much salary to buy mahindra scorpio budget for mahindra scorpio

