Mahindra Price Hike: సొంతంగా కారు కొనుక్కోవాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అందులోనూ మహీంద్రా ఎస్యూవీలపై మీరు కన్నేశారా? అయితే మీకో బ్యాడ్ న్యూస్. మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా తమ నాన్-ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీలు, కమర్షియల్ వాహనాల ధరలను పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ కొత్త ధరలు ఏప్రిల్ 6, 2026 నుండి అమల్లోకి రానున్నాయి. టాటా మోటార్స్, బిఎమ్డబ్ల్యూ, ఆడి వంటి దిగ్గజ కంపెనీల బాటలోనే మహీంద్రా కూడా పయనిస్తూ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
కంపెనీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. మహీంద్రా తమ ఐసిఇ ఎస్యూవీ, కమర్షియల్ వాహనాల సిరీస్లలో మోడల్ను బట్టి గరిష్టంగా 2.5 శాతం వరకు ధరలను పెంచనుంది. అయితే.. కంపెనీ మొత్తం పోర్ట్ఫోలియోను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే సగటున 1.6 శాతం మేర పెరుగుదల ఉండవచ్చు. పెరిగిన ముడిసరుకుల ఖర్చులు, తయారీ వ్యయం వల్ల ఈ భారాన్ని వినియోగదారులపై మోపక తప్పడం లేదని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది.
ఇటీవల మార్కెట్లోకి వచ్చిన మహీంద్రా XUV7XO మోడల్ విషయంలో కంపెనీ ఒక కీలక మినహాయింపు ఇచ్చింది. ధర రక్షణ ఒప్పందం ప్రకారం, మొదటి 40,000 బుకింగ్లు డెలివరీ అయ్యే వరకు పాత ధరలే వర్తిస్తాయి. ఆ తర్వాత బుక్ చేసుకున్న వారికి లేదా డెలివరీ పొందే వారికి మాత్రమే పెరిగిన ధరలు వర్తిస్తాయని నివేదిక పేర్కొంది.
ధరలు పెరుగుతున్నప్పటికీ, మహీంద్రా వాహనాలకు మార్కెట్లో విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంది. గత ఏడాది మార్చితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది మార్చిలో అమ్మకాలు 21 శాతం పెరిగి 99,969 యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి. దేశీయ ఎస్యూవీ అమ్మకాలు ఏకంగా 25 శాతం వృద్ధిని సాధించి 60,272 యూనిట్లుగా నమోదయ్యాయి.
ఆర్థిక సంవత్సరం (FY26) మొత్తాన్ని పరిశీలిస్తే, ఎస్యూవీ అమ్మకాలు 20 శాతం పెరిగి 6,60,276 యూనిట్ల రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్నాయి. కేవలం మహీంద్రా మాత్రమే కాకుండా, ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నుంచి ఆటో రంగంలో అనేక మార్పులు అమల్లోకి వచ్చాయి. టాటా మోటార్స్, జేఎస్డబ్ల్యూ ఎంజీ మోటార్, మెర్సిడెస్-బెంజ్ వంటి కంపెనీలు కూడా తమ వాహనాల ధరలను 0.50 శాతం నుండి 3 శాతం వరకు పెంచాయి.
E20 పెట్రోల్: దేశవ్యాప్తంగా E20 పెట్రోల్ను ప్రభుత్వం తప్పనిసరి చేసింది. కాలుష్యాన్ని తగ్గించే క్రమంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.ఒకవేళ మీరు మహీంద్రా కారును పాత ధరలకే సొంతం చేసుకోవాలనుకుంటే.. ఏప్రిల్ 6 లోపు బుక్ చేసుకోవడం ఉత్తమం. ఈ ధరల పెంపు థార్, స్కార్పియో, ఎక్స్యూవీ 700 వంటి పాపులర్ మోడళ్లపై ప్రభావం చూపనుంది.