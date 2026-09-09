Mahindra Thar EMI: మహీంద్రా థార్ AX OPT RWD డీజిల్ వేరియంట్ను మీరు కూడా కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? రూ. 1,33,000 డౌన్పేమెంట్ చెల్లిస్తే.. ఎంత మొత్తంలో EMI చెల్లించాలో మీకు తెలుసా? దీనిని కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు తప్పకుండా తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
Mahindra Thar EMI: భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో యూత్తో పాటు అడ్వంచర్ ప్రియులను విపరీతంగా ఆకర్షిస్తున్న SUVల్లో మహీంద్రా థార్ ఇప్పుడు ముందు వరసలో కొనసాగుతోంది. రగ్గడ్ లుక్, పవర్ఫుల్ పెర్ఫార్మెన్స్తో మార్కెట్లో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. అయితే, ఎప్పటి నుంచో మీరు కూడా కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఈ సమయంలో బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీగా మార్కెట్లోకి వచ్చిన మహీంద్రా థార్ AX OPT RWD డీజిల్ వేరియంట్ కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి ఇదే మంచి ఛాన్స్గా భావించవచ్చు..
మహీంద్రా థార్ బేస్తో పాటు మిడ్ లెవల్ డీజిల్ రియర్ వీల్ డ్రైవ్ (RWD) వేరియంట్ హైదరాబాద్ మార్కెట్లో ప్రస్తుతం సుమారు రూ.13,25,695గా లభిస్తోంది.. ఇందులో ఎక్స్-షోరూమ్ ధరతో పాటు ఆర్టీఓ (RTO) రిజిస్ట్రేషన్ చార్జీలు, ఇన్సూరెన్స్ తదితర ఖర్చులు పోను ఈ ధరల్లో అందుబాటులో ఉంది.. అయితే, వీటిపై అదనంగా అద్భుతమైన ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
ఈ కారును ఫైనాన్స్ ద్వారా కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి కేవలం రూ. 1,33,000 డౌన్పేమెంట్ (Down Payment) చేస్తే.. మొత్తం లోన్ అమౌంట్ రూ. 11,92,695గా అవుతుంది. అలాగే బ్యాంక్ వడ్డీ రేటు (Bank Interest Rate) 8.30 శాతంగా ఉంటే.. లోన్ దాదాపు 48 నెలలు పాటు ఉంటుంది.
పై డౌన్ పేమెంట్ కడితే.. నెలకు రూ.29,285 EMI చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. 4 సంవత్సరాల కాలానికి వడ్డీతో కలిపి మొత్తం చెల్లించాల్సిన మొత్తం (Total Payable Amount) రూ.14,05,680 అవుతుంది. అంటే 4 ఏళ్ల కాలంలో తీసుకున్న లోన్పై సుమారు రూ. 2.13 లక్షల వరకు వడ్డీగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది..
ఆఫ్రోడింగ్ కోసం కాకుండా.. కేవలం సిటీ డ్రైవింగ్తో పాటు అప్పుడప్పుడు లాంగ్ టూర్స్ కోసం స్టైలిష్ SUV కోరుకునే వారికి ఈ రియర్ వీల్ డ్రైవ్ (RWD) డీజిల్ వేరియంట్ అద్భుతమైన మైలేజీతో పాటు బడ్జెట్లో లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా చాలా ప్రీమియం డిజైన్తో అందుబాటులో ఉంటుంది.
మహీంద్రా థార్ AX (OPT) RWD డీజిల్ థార్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. 1.5-లీటర్ D117 CRDe డీజిల్ ఇంజిన్ (1497 cc)ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్తో అందుబాటులోకి రావడం విశేషం.. ఇది 16-అంగుళాల స్టీల్ వీల్స్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.