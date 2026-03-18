Mahindra Thar EMI plan: నెలకు రూ. 60వేల జీతం ఉంటే చాలు.. Mahindra Thar కొనేయోచ్చు..ఈఎంఐ ఎంత చెల్లించాలంటే..!!


Mahindra Thar EMI plan:  మహీంద్రా థార్.. ఈ వెహికల్ గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అక్కర్లేదు. భారతీయ కస్టమర్లలో మహీంద్రా థార్ మంచి క్రేజ్ ఉంది. దాని స్టైల్, పవర్, ఆఫ్ రోడ్ కెపాసిటీతో మంచి ఆదరణ దక్కించుకుంది. మహీంద్రా థార్ లో ప్రయాణిస్తుంటే.. ఏదో రాజసం కనిపిస్తుంది. అయితే ఈ ఎస్ యూవీని కొనాలంటే ఎంత జీతం ఉండాలి. లోన్ తీసుకుని థార్ కొనుగోలు చేస్తే ఈఎంఐ ఎంత చెల్లించాలి.. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 
మహీంద్రా థార్  భారతదేశంలో అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన లైఫ్‌స్టైల్ SUVలలో ఒకటి. రగ్గడ్ డిజైన్, అద్భుతమైన ఆఫ్-రోడింగ్ సామర్థ్యాలతో ఈ వాహనం యువతలో ప్రత్యేక గుర్తింపును సంపాదించింది. థార్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారు ముందుగా దీని ధర, ఫైనాన్స్ ఎంపికలు, అలాగే అవసరమైన ఆదాయం గురించి తెలుసుకోవడం అవసరం.

థార్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర సుమారు ₹9.99 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అయితే ఢిల్లీ వంటి నగరాల్లో రిజిస్ట్రేషన్, ఇన్సూరెన్స్ తదితర ఖర్చులు కలిపి ఆన్-రోడ్ ధర సుమారు ₹11.35 లక్షల వరకు ఉంటుంది. ఉదాహరణకు, మీరు ₹2 లక్షల డౌన్ పేమెంట్ చేస్తే, మిగతా మొత్తానికి సుమారు ₹9.35 లక్షల లోన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ లోన్‌ను 5 సంవత్సరాల పాటు 10% వడ్డీ రేటుతో తీసుకుంటే, నెలకు దాదాపు ₹19,800 చొప్పున EMI చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. మొత్తం కాలవ్యవధిలో చెల్లించే మొత్తం సుమారు ₹13.9 లక్షల వరకు చేరవచ్చు.

ఎంత జీతం ఉంటే సరిపోతుంది? కార్ లోన్ పొందడానికి మంచి సిబిల్ స్కోర్ ఉండటం కీలకం. సాధారణంగా బ్యాంకులు మీ నెలసరి ఆదాయంలో ఒక భాగం మాత్రమే EMIగా ఉండేలా చూస్తాయి. నెలకు ₹50,000 నుంచి ₹60,000 మధ్య ఆదాయం ఉండి, పెద్ద అప్పులు లేకపోతే థార్ కోసం లోన్ పొందడం సులభమవుతుంది.

డిజైన్, ఇంటీరియర్: థార్ ప్రత్యేకత దాని బాక్సీ , బోల్డ్ డిజైన్. గుండ్రని LED హెడ్‌లైట్లు, స్టైలిష్ గ్రిల్, పెద్ద వీల్ ఆర్చ్‌లు, వెనుక భాగంలో స్పేర్ వీల్ ఇవన్నీ కలిసి దీన్ని రోడ్డుపై ప్రత్యేకంగా నిలబెడతాయి. 226 మి.మీ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఉండటం వల్ల కఠినమైన రోడ్లపై కూడా సులభంగా నడపవచ్చు. లోపల క్యాబిన్ మరింత ఆధునికంగా మారి, టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్, మల్టీ ఫంక్షన్ స్టీరింగ్, డిజిటల్ డిస్ప్లే, మడతపెట్టే వెనుక సీట్లు వంటి ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

ఇంజిన్, పనితీరు, మైలేజ్:  థార్ 2.0 లీటర్ టర్బో పెట్రోల్, 2.2 లీటర్ డీజిల్ ఇంజన్ ఆప్షన్లతో లభిస్తుంది. పెట్రోల్ వేరియంట్ సుమారు 150 PS పవర్, 320 Nm టార్క్ ఇవ్వగా, డీజిల్ వేరియంట్ సుమారు 130 PS పవర్, 300 Nm టార్క్ అందిస్తుంది. 4WD సిస్టమ్‌తో పాటు 6-స్పీడ్ మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్ ఎంపికలు ఉన్నాయి. మైలేజ్ సాధారణంగా 10 నుంచి 12 kmpl మధ్య ఉంటుంది.

పోటీ వాహనాలు: థార్ ప్రధానంగా Force Gurkha,  Maruti Suzuki Jimny వంటి ఆఫ్-రోడ్ SUVలతో పోటీపడుతుంది. అదనంగా, కొత్త 5-డోర్ వేరియంట్ మార్కెట్లోకి వచ్చిన తర్వాత Hyundai Creta, Kia Seltos మరియు Renault Duster వంటి మధ్యస్థ SUVలతో కూడా పోటీని ఎదుర్కొనే అవకాశముంది. శక్తివంతమైన లుక్, ఆఫ్-రోడ్ సామర్థ్యం, ఆధునిక ఫీచర్ల కలయికతో మహీంద్రా థార్ SUV ప్రేమికులకు ఒక ఆకర్షణీయమైన ఎంపికగా నిలుస్తుంది.

Mahindra Thar EMI plan Mahindra Thar Price Thar down payment Thar salary requirement Thar on road price

