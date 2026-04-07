Mahindra XUV 3XO Vs Maruti Brezza: బడ్జెట్ SUVలలో ఏది తోపు? ఫీచర్లు, ధర, మైలేజ్‎లో దేనిది వాపు..!!

Mahindra XUV 3XO Vs Maruti Brezza: కాంపాక్ట్ SUV సెగ్మెంట్‌లో మహీంద్రా XUV 3XO,  మారుతి బ్రెజ్జా మధ్య పోరు భారీగానే ఉంది. మహీంద్రా XUV 3XO తన పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, ADAS వంటి అత్యాధునిక ఫీచర్లతో ఆకట్టుకుంటుంటే.. బ్రెజ్జా తన స్మార్ట్ హైబ్రిడ్ ఇంజిన్, మైలేజ్‌తో నమ్మకాన్ని ఇస్తోంది. మీ బడ్జెట్  ప్రాధాన్యతలను బట్టి సరైన SUVని ఎంచుకోవడం బెటర్. ఈ రెండింటి మధ్య పోలిక చూద్దాం. 
భారత మార్కెట్లో కాంపాక్ట్ SUVలకు డిమాండ్ రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా మహీంద్రా నుంచి వచ్చిన లేటెస్ట్ XUV 3XO,  ఎవర్ గ్రీన్ మారుతి బ్రెజ్జా మధ్య పోటీ ఆసక్తికరంగా మారింది. పవర్, ఫీచర్లు,  ధర పరంగా ఈ రెండింటిలో ఏది మీకు సరిపోతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం.  

మహీంద్రా XUV 3XO పవర్ విషయంలో దూసుకుపోతోంది. ఇందులో 1.2 లీటర్ టర్బో పెట్రోల్,  1.5 లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. దీని TGDI ఇంజిన్ ఏకంగా 131 hp పవర్‌ను ఇస్తుంది. మరోవైపు, మారుతి బ్రెజ్జా 1.5 లీటర్ K15C స్మార్ట్ హైబ్రిడ్ ఇంజిన్‌తో వస్తుంది. ఇది 103.1 PS పవర్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తూ స్మూత్ రైడింగ్‌ను అందిస్తుంది.

మైలేజ్ విషయంలో రెండూ పోటాపోటీగా ఉన్నాయి. మహీంద్రా XUV 3XO పెట్రోల్, డీజిల్‌పై 18 నుండి 21 kmpl మైలేజీని ఇస్తుంది. మారుతి బ్రెజ్జా తన స్మార్ట్ హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీతో లీటరుకు సుమారు 19.89 కిలోమీటర్ల మైలేజీని అందిస్తుంది. సిటీ డ్రైవింగ్‌కు బ్రెజ్జా నమ్మకమైన ఎంపికగా నిలుస్తుంది.

మహీంద్రా XUV 3XO ఈ విభాగంలో మొదటిసారిగా పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్‌ను పరిచయం చేసింది. లెవెల్-2 ADAS సేఫ్టీ, అలెక్సా బిల్ట్-ఇన్, హర్మాన్ కార్డాన్ ఆడియో సిస్టమ్,  10.25 అంగుళాల భారీ టచ్‌స్క్రీన్ వంటి హై-టెక్ ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. లగ్జరీ ఫీల్ కోరుకునే వారికి ఇది కేరాఫ్ అడ్రస్ గా నిలుస్తోంది.

మారుతి బ్రెజ్జా కూడా ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. ఇందులో ఎలక్ట్రిక్ సన్‌రూఫ్, హెడ్-అప్ డిస్‌ప్లే, 360-డిగ్రీ కెమెరా,  9 అంగుళాల స్మార్ట్ ప్లే ప్రో+ సిస్టమ్ ఉన్నాయి. మారుతి సర్వీస్ నెట్‌వర్క్,  రీసేల్ వాల్యూ బ్రెజ్జాకు ఉన్న అదనపు బలమని చెప్పాలి.  

ధర విషయానికి వస్తే, మహీంద్రా XUV 3XO ప్రారంభ ధర రూ. 7.37 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) కాగా, టాప్ వేరియంట్ రూ. 14.55 లక్షల వరకు ఉంది. మారుతి బ్రెజ్జా ప్రారంభ ధర రూ. 8.26 లక్షలు టాప్ వేరియంట్ రూ. 13.01 లక్షలుగా ఉంది. అంటే ప్రారంభ ధర పరంగా మహీంద్రా తక్కువకే అందుబాటులో ఉంది.

మీకు పవర్, అడ్వాన్స్‌డ్ ఫీచర్లు, పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్ కావాలంటే XUV 3XO బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పాలి. అలా కాకుండా, మైలేజ్, తక్కువ మెయింటెనెన్స్ నమ్మకమైన బ్రాండ్ కావాలనుకుంటే మారుతి బ్రెజ్జాను ఎంచుకోవచ్చు. మీ అవసరానికి తగ్గట్టుగా సరైన కారును ఎంచుకోవడం బెటర్. కానీ దేనికి అదే తోపు అని చెప్పాలి. 

