Mahindra XUV400 Pro OR Tata Nexon EV: నా జీతం నెలకు 80వేలు.. Mahindra XUV400 Pro లేదా Tata Nexon EV ఈ రెండింట్లో ఏ కారు కొనడం బెటర్..!!

Written ByBhoomiUpdated byBhoomi
Published: May 17, 2026, 08:02 PM IST|Updated: May 17, 2026, 08:02 PM IST

Mahindra XUV400 Pro OR Tata Nexon EV: భారత మార్కెట్లో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల జోరు గత రెండేళ్లుగా భారీగా పెరిగిందని చెప్పాలి. పెట్రోల్, డీజీల్ ధరలు పెరగడంతోపాటు.. వాటి కొరత వల్ల కూడా వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. అందుకే పెట్రోల్, డీజీల్ వాహనాలకు గుడ్ బై చెప్పి ఈవీల వైపు మొగ్గుచూపుతున్నారు. అయితే మీరు టాటా నెక్సాన్ లేదా మహీంద్రా XUV400 Pro లలో ఏదొకటి కొనాలని ఆలోచిస్తున్నట్లయితే.. ఈ రెండు కార్లు కంపాక్ట్ ఎస్ యూవీల విభాగంలోకి వస్తాయి. అయితే ఇందులో ఏ కారు బెటర్.. ఎవరు కొంటే ప్రయోజనం ఉంటుందో తెలుసుకుందాం. ఒకవేళ మీ జీతం 8వేలు అయితే ఇందులో ఏ కారు కొనడం బెస్ట్ తెలుసుకుందాం. 
 

ఈ రెండు కార్లు కూడా డిజైన్, లుక్ పరంగా దేనికి అదే బాగుంటుంది. టాటా నెక్సాన్ ఈవీ డిజైన్ కొంచెం ఫ్యూచరిస్టిక్ గా ఉంటుంది. అయితే XUV400 Pro  లుక్ కొంచెం సింపుల్ గా కనిపిస్తుంది. కానీ ఇది మీకు ప్రీమియం ఎక్స్ పీరియన్స్ ఇస్తుంది. అయితే మీ జీతం 80వేల రూపాయలు అనుకంటే అందులో రూ. 50వేలు ఖర్చులకు పోతే.. మీ దగ్గర నెలకు 30వేలు మిగులుతాయి. ఈ బడ్జెట్ తో మీరు ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేకుండా ఈవీని మెయింటైన్ చేయవచ్చు. అయితే మహీంద్రా XUV400 Pro , టాటా నెక్సాన్ ఈ రెండింటిని చూస్తే ఈ రెండు కూడా అద్భుతమైన ఎలక్ట్రిక్ కార్లే అని చెప్పాలి. 

మొదటగా టాటానెక్సాన్ ఈవీ గురించి తెలుసుకుంటే భారత మార్కెట్లో అత్యధికంగా అమ్ముడుపోతున్న ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల్లో ఇది ఒకటి. సాంకేతిక, ఫీచర్లు పరంగా చాలా అడ్వాన్స్డ్ గా ఉంటుందని చెప్పాలి. ఇంటీరియర్ క్యాబిన్ విషయంలో నెక్సాన్ ఈవీ కొంచెం ముందుంటుంది. పెద్ద టచ్ స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్ మెంట్ సిస్టమ్, వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, డిజిటల్ డిస్ప్లే వంటి సౌకర్యాలు ఇందులో ఉన్నాయి. లాంగ్ జర్నీకి సౌకర్యవంతంగా ఉంటుందని చెప్పాలి. 

మహీంద్రా XUV400 Pro  విషయానికి వస్తే నెక్సాన్ కంటే పెద్ద సైజులో ఉంటుంది ఈ కారు. ఫెర్ఫార్మెన్స్ విషయానికి వస్తే స్పేస్ దీని హైలెట్స్ అని చెప్పాలి. కానీ వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, పెద్డ డిస్ప్లే వంటి కొన్ని మోడ్రన్ ఫీచర్స్ ఈ కారులో స్ట్రాంగ్ లేవని గుర్తించాము. కొండప్రాంతాల్లో గుంతల రూడ్లపై కూడా మహీంద్రా సస్పెన్షన్, రైడ్ క్వాలిటీ నెక్సాన్ కంటే చాలా మెరుగ్గా ఉంటుంది. 

అయితే ఈ రెండు కార్లు కూడా ఆన్ రోడ్డు ధర సుమారు 16 లక్షల నుంచి 20లక్షల మధ్య ఉంటుంది. అంటే మీరు ఎంచుకునే వేరియంట్ ను బట్టి ధరలు మారుతుంటాయి. మీరు 4లక్షల డౌన్ పేమెంట్ చెల్లించి మిగతా మొత్తాన్ని లోన్ తీసుకుంటే 7 ఏళ్ల కాలపరిమితికి నెలకు సుమారు 18వేల నుంచి 22 వేల వరకు ఈఎంఐ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. 

అయితే మీ సేవింగ్స్ 30వేలు కాబట్టి ఈఎంఐ కట్టగా మీకు నెలకు 8వేల రూపాయల నుంచి 12వేల రూపాయల వరకు ఆదా అవుతుంది. ఇవి ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ కాబట్టి మీకు పెట్రోల్, డీజీల్ ఖర్చులు ఉండవు. నెలలవారీ కరెంటు బిల్లు వీటికి తక్కువగానే వస్తుంది. మీరు టెక్నాలజీ ఫీచర్లు, సిటీ డ్రైవింగ్, ఫ్యామిలీ సేఫ్టీకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చినట్లు టాటా నెక్సాన్ తీసుకోండి. పెద్ద కారు కావాలి లాంగ్ ట్రిప్స్ ఎక్కువగా వెళ్లే వారు అయితే వెనక సీట్లో ఎక్కువ స్పేస్ కావాలనుకుంటే మహీంద్రా XUV400 Pro  తీసుకోండి. 

