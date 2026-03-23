English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Mahindra XUV700: మహీంద్రా XUV700 కొనడానికి EMI.. జీతం లెక్కలు ఇవే.. నెలకు ఎంత ఈఎంఐ కట్టాలంటే..!!

Mahindra XUV700: మహీంద్రా XUV700 కారును రోడ్డు మీద చూసినప్పుడు ఎవరికైనా ఒకసారి దానిలో ప్రయాణించాలి లేదా అది మన ఇంట్లో ఉండాలి అనిపిస్తుంది. కానీ.. దీని ధర వేరియంట్‌ను బట్టి రూ. 13.99 లక్షల నుండి రూ. 26.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉంటుంది. ఆన్-రోడ్ ధర చూస్తే ఇది ఇంకా పెరుగుతుంది. మరి ఇంత ఖరీదైన కారును కొనాలంటే మీ నెలసరి ఆదాయం ఎంత ఉండాలి? ఫైనాన్స్ నిపుణులు చెప్పే లెక్కలేంటో చూద్దాం.
1 /5

20/4/10 రూల్ పాటించండి: కారు కొనేటప్పుడు ఆర్థిక క్రమశిక్షణ చాలా ముఖ్యం. కారు ధరలో కనీసం 20శాతం డౌన్ పేమెంట్ కట్టాలి. లోన్ కాలపరిమితి 4 ఏళ్లు మించకూడదు. అలాగే, కారు EMI మీ నెలసరి ఆదాయంలో 10శాతం మించకూడదు. అయితే XUV700 వంటి పెద్ద కారుకు ఈ 10శాతం రూల్ కాస్త కష్టమే.. కాబట్టి మీ జీతంలో 15శాతం నుండి 20శాతంవరకు EMI కేటాయించవచ్చు.

2 /5

EMI లెక్కలు (ఉదాహరణకు): మీరు XUV700 మిడ్ వేరియంట్ (ఆన్ రోడ్ ధర సుమారు రూ. 20 లక్షలు) కొంటున్నారని అనుకుందాం. డౌన్ పేమెంట్: రూ. 4 లక్షలు (20%), లోన్ మొత్తం: రూ. 16 లక్షలు వడ్డీ రేటు: 9% (సుమారుగా) కాలపరిమితి: 5 ఏళ్లు (60 నెలలు) నెలవారీ EMI: సుమారు రూ. 33,212 వస్తుంది.

3 /5

 మీ జీతం ఎంత ఉండాలి? పైన చెప్పినట్లు నెలకు రూ. 33,212 EMI కట్టాలంటే, మీ ఇతర ఖర్చులు (ఇంటి అద్దె, రేషన్, పిల్లల ఫీజులు) పోను.. మీ చేతికి వచ్చే నెలసరి జీతం  కనీసం రూ. 80,000 నుండి రూ. 1,00,000 మధ్యలో ఉండాలి. అప్పుడే మీరు ఎటువంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేకుండా కారును ఎంజాయ్ చేయగలరు. 

4 /5

కేవలం EMI మాత్రమే కాకుండా, ఇన్సూరెన్స్, సర్వీసింగ్, ఇంధనం (పెట్రోల్/డీజిల్) కోసం నెలకు అదనంగా మరో రూ. 10,000 ఖర్చవుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి.  

5 /5

EMI భారాన్ని ఎలా తగ్గించుకోవాలి? మీ జీతం రూ. 1 లక్ష కంటే తక్కువగా ఉంటే, ఎక్కువ డౌన్ పేమెంట్ చేయడం మంచిది. మీరు రూ. 8-10 లక్షల డౌన్ పేమెంట్ చెల్లిస్తే, మీ EMI రూ. 16,000-రూ. 20,000కి తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుంది.   

Mahindra XUV700 xuv700 price Mahindra Xuv700 On Road Price Mahindra Xuv700 Price mahindra xuv700 base variant price mahindra xuv700 car on road price

Next Gallery

Indian Railways: భారతీయ రైళ్లు ఎందుకు ఇన్ని రంగుల్లో ఉంటాయి? వాటిలో దాగి ఉన్న అర్థాలు ఏమిటి!