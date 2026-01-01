English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • 1 January 2026 Rules Change : నేడు జనవరి 1 దేశంలో కొత్త నిబంధనలు అమల్లోకి ..తెలుసుకోకపోతే మీరే నష్టపోతారు..!!

1 January 2026 Rules Change : నేడు జనవరి 1 దేశంలో కొత్త నిబంధనలు అమల్లోకి ..తెలుసుకోకపోతే మీరే నష్టపోతారు..!!

1 January 2026 Rules Change : కొత్త ఏడాదిలోకి అడుగుపెట్టాం. కొత్త ఏడాది వచ్చిందంటే కేవలం క్యాలెండర్ మార్పే కాదు… దానికి అనుబంధంగా అనేక ప్రభుత్వ నిబంధనలు, విధానాల్లో మార్పులు అమలులోకి వచ్చాయి. ఈ మార్పులు నేరుగా సామాన్యుల జీవనంపై, వారి ఖర్చులపై, పొదుపులపై ప్రభావం చూపిస్తాయి. బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ నుంచి పన్నుల వరకు, డిజిటల్ చెల్లింపుల నుంచి వ్యవసాయ పథకాల వరకు.. ప్రతి రంగంలోనూ కొత్త నిబంధనలు అమలుకానున్నాయి. రైతులు, ఉద్యోగులు, యువత, మధ్యతరగతి కుటుంబాలు, గ్రామీణ ప్రజలు… అందరికీ ఇవి కీలకమైన మార్పులే. మరి జనవరి 2026 నుంచి ఏఏ నియమాలు మారాయో ఒక్కొక్కొటిగా చూద్దాం. మారిన ఈ రూల్స్ గురించి ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా తెలసుకోవల్సిందే. లేదంటే భారీగా నష్టపోయే అవకాశం ఉంటుంది. 
1 /6

రేషన్ కార్డు: ఈ కొత్త ఏడాదిలో రేషన్ కార్డులకు సంబంధించిన నిబంధనల్లో ముఖ్యమైన మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి. రేషన్ కార్డుల కోసం పూర్తిస్థాయిలో ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు వ్యవస్థను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. దీని వల్ల గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజలు, రైతులు ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం తగ్గనుంది. ఇంటి నుంచే దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం లభించడంతో పారదర్శకత పెరగడంతో పాటు, అర్హులకు వేగంగా రేషన్ కార్డులు మంజూరయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.

2 /6

పీఎం కిసాన్ పథకం: రైతులకు సంబంధించిన పథకాలలో కూడా 2026 నుంచి కీలక మార్పులు అమలు అవుతాయి. పీఎం కిసాన్ పథకం కింద రైతు ఐడీ తప్పనిసరి చేశారు. ఉత్తరప్రదేశ్‌తో పాటు మరికొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే ఈ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. రైతు ఐడీ లేకపోతే పీఎం కిసాన్ వాయిదాలు నిలిచిపోయే అవకాశం ఉంది. అలాగే పంటల బీమా పథకం (PMFBY) పరిధిని మరింత విస్తరించనున్నారు. ఖరీఫ్ 2026 నుంచి అడవి జంతువుల వల్ల జరిగే పంట నష్టాన్ని కూడా బీమా కిందకు తీసుకురానున్నారు. అయితే నష్టం జరిగిన 72 గంటల లోపే సమాచారం ఇవ్వడం తప్పనిసరి అవుతుంది.  

3 /6

బ్యాంకింగ్,  పన్నుల రంగం: బ్యాంకింగ్,  పన్నుల రంగంలోనూ మార్పులు వచ్చాయి. 2026 నుంచి ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్ ఫారమ్‌ల రూపకల్పనలో మార్పులు వచ్చాయి. మరింత డేటా ఆధారిత నివేదికలు ఇవ్వాల్సి రావచ్చు. దీని వల్ల పన్ను చెల్లింపుల్లో పారదర్శకత పెరుగుతుంది. క్రెడిట్ స్కోర్‌కు సంబంధించిన నిబంధనలూ మారనున్నాయి. ఏప్రిల్ 2026 నుంచి క్రెడిట్ స్కోర్ అప్‌డేట్లు 15 రోజుల బదులు 7 రోజుల్లోనే జరగనున్నాయి. దీంతో రుణాలు తీసుకునే వారికి త్వరగా అర్హత నిర్ధారణ జరగనుంది. మరోవైపు కొన్ని బ్యాంకులు వడ్డీ రేట్లను సవరించడం, ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ రేట్లను తగ్గించడం వంటి నిర్ణయాల ప్రభావం 2026లో స్పష్టంగా కనిపించనుంది.

4 /6

విద్యా రంగం డిజిటలైజేషన్: విద్యా రంగంలో కూడా డిజిటలైజేషన్ మరింత వేగం పుంజుకోనుంది. 2026 నుంచి పలు రాష్ట్రాల్లోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల హాజరును ట్యాబ్‌లు లేదా డిజిటల్ పరికరాల ద్వారా నమోదు చేయనున్నారు. దీని వల్ల బోగస్ హాజరు తగ్గడమే కాకుండా, విద్యా వ్యవస్థపై మెరుగైన పర్యవేక్షణ సాధ్యమవుతుంది.  

5 /6

టెక్నాలజీ, సోషల్ మీడియా :  టెక్నాలజీ, సోషల్ మీడియా రంగాల్లో కూడా నియంత్రణలు పెరుగుతున్నాయి. పిల్లలు, కిశోరులను దృష్టిలో ఉంచుకుని సోషల్ మీడియా వినియోగంపై వయస్సు ఆధారిత నిబంధనలు అమలులోకి వస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఆస్ట్రేలియా, మలేషియా వంటి దేశాలు 16 ఏళ్ల లోపు పిల్లలకు సోషల్ మీడియా వినియోగంపై కఠిన పరిమితులు విధించాయి. భవిష్యత్తులో ఇతర దేశాలు కూడా ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది.  

6 /6

మొత్తంగా..2026 కొత్త ఏడాది అనేక మార్పులను తీసుకువచ్చింది.  ఇవి కొన్ని రంగాల్లో ఉపశమనం కలిగిస్తే, మరికొన్నింటిలో కొత్త జాగ్రత్తలు అవసరం చేస్తాయి. కాబట్టి ముందుగానే ఈ నిబంధనల గురించి తెలుసుకోవాలి. లేదంటే భారీగా నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. 

January 2026 rules New Year changes financial impact ITR filing deadline PAN Aadhaar linking LPG price revision UPI transaction rules SBI Card lounge access

Next Gallery

LPG Price 1 January: నూతన సంవత్సరంలో వినియోగదారులకు బిగ్ షాక్.. భారీగా పెరిగిన ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధర..!!