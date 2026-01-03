Makar Sankranti 2026: మకర సంక్రాంతి ఎప్పుడు..?.. చిన్నారులపై భోగి పండ్లు ఏ రోజు పోస్తారో తెలుసా..?

Makara sankranti festival tradition: మకరసంక్రాంతిని మూడు రోజుల పాటు ఎంతో వేడుకగా జరుపుకుంటారు. ముఖ్యంగా సంక్రాంతి నుంచి ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం ప్రారంభమౌతుంది. అదే విధంగా భోగి నాడు నిర్వహించే భోగి పండ్ల వేడుకకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది.
సంక్రాంతిని ముఖ్యంగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఎంతో గ్రాండ్ గా జరుపుకుంటారు. దీన్ని ఏపీలో పెద్ద పండగగా పిలుస్తారు. ఉద్యోగాలు,చదువులతో ఎక్కడున్న కూడా సంక్రాంతికి మాత్రం సొంతూర్లకు చేరుకుంటారు.
పెద్ద పండగను భోగి, సంక్రాంతి, కనుమలుగా జరుపుకుంటారు. ఈసారిమనం జనవరి 14,15, 16 తేదీల్లో పండగల్ని జరుపుకుంటాం. ఈ మూడు పండగలలో ఇంటి ముందు అందంగా రంగు రంగుల ముగ్గులు,గొబ్బెమ్మల్ని పెడతారు.
అదే విధంగా పిండివంటలుకూడా చేస్తారు. కోడి పందాలు, ఎడ్ల పందాలు, పతంగులను ఎగరవేస్తారు.మరోవైపు ట్రెడిషన్ పరంగా సూర్యుడు మకర రాశిలోకి సంచరించడాన్ని ఈ పండుగ సూచిస్తుంది.
ముఖ్యంగా పంట చేతికి వచ్చి రైతన్నలు ఎంతో సంబరాలుగా సంక్రాంతిని జరుపుకుంటారు. మొదటి రోజు భోగి పండుగ, ఈ రోజున వ్యవసాయ పనిముట్లను పూజించడం, ఎద్దులను పూజించి వాటికి ఆహారం పెట్టడం వంటివి చేస్తుంటారు. అదేవిధంగా భోగి రోజునచిన్నారులకు తల మీద భోగి పండ్లను వేయడం కొన్ని చోట్ల ఆనవాయితీగా పాటిస్తారు.
దీని వల్ల సూర్యుడి ఆశీస్సులతో అన్నిరకాలుగా శుభాలు కల్గుతాయని చెబుతారు. రేగుపండ్లు, కాయిన్స్, చెరుకు గడలు, చాక్లెట్ లు,ఎర్రటి చెనగలు మొదలైనవి కల్పి భోగి పండ్లను తలమీదనుంచి పోస్తారు.
ఆ తర్వాత రెండో రోజు మకర సంక్రాంతి ఈరోజున, మూడో రోజు కనుమ పండుగను వేడుకగా జరుపుకుంటారు. కనుమ రోజున, ఆ తర్వాత రోజున ఎలాంటి జర్నీలు కూడా చేయరు. సంక్రాంతి వేళ నువ్వుల లడ్డులు కూడా చేసుకుంటారు.అదే విధంగా సూర్యనారాయణుడ్ని ప్రత్యేకంగా కొలుచుకుంటారు.
సంక్రాంతి నుంచి చలితీవ్రత అనేది తగ్గుపోతుందని చెప్తారు. అందుకే సంక్రాంతి నుంచి క్రమక్రమంగా ఎండలు మొదలౌతాయి. తమ ఇంట్లోవారు, బంధువుల మధ్య సంక్రాంతి పండగను ఎంతో ఆనందోత్సవాల మధ్య సంక్రాంతి మూడు రోజుల పండగను గ్రాండ్ గా జరుపుకుంటారు.