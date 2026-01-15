English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Makara Sankranthi: శని దేవుడికి రాశిలోకి సూర్యుడి ప్రవేశం.. ఈ 4 రాశుల వారికి బంపర్ జాక్ పాట్.. ఇంట్లో డబ్బుల మూటలే..

Makara Sankranthi: శని దేవుడికి రాశిలోకి సూర్యుడి ప్రవేశం.. ఈ 4 రాశుల వారికి బంపర్ జాక్ పాట్.. ఇంట్లో డబ్బుల మూటలే..

Makara Sankranthi: మకర సంక్రాంతి.. సూర్యుడు ప్రతి నెల ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి సంచరిస్తూ ఉంటాడు. దీన్నే సంక్రమణం అంటారు. ప్రతి నెల ఒక సంక్రాంతి వస్తోంది. సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించే సంక్రాంతిని మకర సంక్రాంతిగా జరుపుకుంటున్నాము. ఇది సూర్యుడు గమనం ఆధారంగా వచ్చే ఏకైక పండగ అని చెప్పాలి. సూర్యుడు మకర రాశి ప్రవేశంతో ఏయే రాశుల వారికి అదృష్టం వరించబోతుందో చూద్దాం.. 

 
Surya Gochar in Makara Rasi: ఒక నిర్దిష్ట రాశిలో సూర్యుని కదలికను సంక్రాంతి అంటారు. పంచాంగం ప్రకారం, సూర్య దేవుడు ప్రతి నెలా రాశిచక్రాన్ని మారుస్తాడు. . జ్యోతిష్య శాస్త్ర ప్రకారం, రెండు సంక్రాంతిలకు ప్రత్యేకత ఉంది. వీటిని చాలా పవిత్రంగా భావిస్తారు. మొదటిది మకర సంక్రాంతి,  రెండవది కర్కాటక సంక్రాంతి. సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు మకర సంక్రాంతి వస్తుంది. దీనితో, సూర్య దేవుడు దక్షిణాయనం నుండి ఉత్తరాయణానికి మారతాడు. ఇప్పటి నుంచి అత్యంత పుణ్యకాలం ప్రారంభం అవుతుంది.

దేశం మరియు ప్రపంచంపై సూర్య సంక్రాంతికి ప్రత్యేకత ఉంది.  సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు, జ్యోతిష్య శాస్త్రం రాబోయే మూడు నెలలు, అంటే ఏప్రిల్ 15 వరకు దేశం, ప్రపంచంపై దాని ప్రభావం ఉంటుంది. ఈ సంచార సమయంలో, కుజుడు బృహస్పతి, శని దేవుడు రెండింటితో సంబంధాన్ని ఏర్పరుస్తాడు. ఫలితంగా, శని, కుజుడు మధ్య పరస్పర సంబంధం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో, శని దేవుడు, కుజుడు సంయోగం ప్రమాదాలు, ప్రపంచ యుద్ధాలు.. పేలుళ్లు, వివాదాలు, రాజకీయ విప్లవాలకు కారణాలుగా నిలుస్తున్నాయి.ప్రస్తుతం ప్రపంచ గమణం చూస్తే జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతుంది వందకు వంద శాతం నిజం.  ఇక సూర్యుని సంచారము యొక్క శుభ ప్రభావాల గురించి తెలుసుకోండి...

మిథున రాశి: మిథున రాశి వారికి వచ్చే నెలలో ప్రమాదాలతో పాటు వివాదాలు తలెత్తె అవకాశాలున్నాయి.  మానసిక ఒత్తిడిని ఎదుర్కొనే అవకాశాలున్నాయి. డబ్బు,  అప్పులకు సంబంధించిన విషయాలలో జాగ్రత్తగా మెలగాలి. మీకు అవసరమైన వారికి కొత్త బియ్య,  నెయ్యి వంటి దానం చేయడం వలన గ్రహ దోషాల నుండి బయటపడుతారు. 

మేష రాశి: సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించడం మేషరాశికి అత్యంత శుభ ప్రదంగా ఉండబోతుంది.  ఇది లాభంతో పాటు  విజయంతో పాటు కెరీర్‌లో పురోగతికి సూచిక అని చెప్పాలి. పాత ఆరోగ్య సమస్యలు తొలిగిపోతాయి. మకర సంక్రాంతి నాడు పేదలకు నువ్వులు,  బెల్లం దానం చేయాలని చెబుతుంది.

కన్య రాశి: కన్య రాశి వారు తమ పిల్లలతో పాటు వారి ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి.  గర్భిణీ స్త్రీలు ముఖ్యంగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కుటుంబ వివాదాలను పరిష్కరించుకోండి. స్నానం, ధ్యానం తర్వాత, నల్ల మినపప్పును దానం చేయడం వలన అనేక శుభ ఫలితాలను అందుకుంటారు.

వృషభ రాశి: సూర్య సంచారము కారణంగా, వృషభ రాశి వారి ఆరోగ్యం గురించి అప్రమత్తంగా మెలగాలి. వాపు, ఎముక సమస్యలు, కడుపు సమస్యలు గాయాలయ్యే అవకాశాలున్నాయి. ప్రయాణం చేసేటప్పుడు కూడా అప్రమత్తత  అవసరం. మీరు నల్ల మినపప్పును దానం చేయడం వలన శుభ ఫలితాలను అందుకుంటారు. 

గమనిక: ఇక్కడ ఇచ్చిన సమాచారం జ్యోతిష్కులు, పంచాంగాలు, నమ్మకాలు లేదా మత గ్రంథాలు వంటి వివిధ మాధ్యమాల నుండి సేకరించి ఇవ్వబడింది. జీ న్యూస్ దీనిని ధృవీకరించడం లేదు. 

