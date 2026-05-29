Malaika Arora: తన కంటే 17 ఏళ్లు చిన్న వ్యక్తితో డేటింగ్…నిజాలు బయటపెట్టిన స్టార్ బ్యూటీ ..!

Written ByVishnupriya
Published: May 29, 2026, 09:43 PM IST|Updated: May 29, 2026, 09:43 PM IST

Malaika Arora: బాలీవుడ్ స్టార్ బ్యూటీ మలైకా అరోరా వ్యక్తిగత జీవితం గురించి సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ ఏదో ఒక చర్చ నడుస్తూనే ఉంటుంది. ఇటీవల తనకంటే వయసులో చిన్నవాడైన హర్ష్ మెహతాతో డేటింగ్ చేస్తున్నారనే వార్తలు మరింత వైరల్ అయ్యాయి. ఇద్దరూ కలిసి పలుమార్లు కనిపించడంతో ఈ ప్రచారం మరింత ఊపందుకుంది.
 

మలైకా అరోరా

ఈ నేపథ్యంలో వస్తున్న రూమర్స్, సోషల్ మీడియా ట్రోలింగ్‌పై మలైకా అరోరా తాజాగా స్పందించారు. తన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి వస్తున్న ఊహాగానాలు కొన్నిసార్లు ఇబ్బందిగా అనిపిస్తాయని, కానీ ఇప్పుడు వాటిని పెద్దగా పట్టించుకోవడం మానేశానని చెప్పారు. అలాంటి వార్తలను తాను చాలా లైట్‌గా తీసుకుంటానని వెల్లడించారు.  

మలైకా అరోరా డేటింగ్ రూమర్స్

ఇలాంటి గాసిప్స్‌పై తన కుమారుడు అర్హాన్‌తో కలిసి నవ్వుకుంటామని మలైకా చెప్పినట్టు జాతీయ మీడియా పేర్కొంది. సోషల్ మీడియాలో ఎవరైనా ఏదైనా మాట్లాడుతుంటారని.. అందరికీ సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదని ఆమె అభిప్రాయపడినట్టు సమాచారం.  

హర్ష్ మెహతా

మరోవైపు హర్ష్ మెహతాతో మలైకా రిలేషన్‌లో ఉన్నారనే వార్తలపై ఇప్పటివరకు అధికారికంగా ఎలాంటి స్పష్టత రాలేదు. అయితే ఇద్దరూ కలిసి పబ్లిక్‌లో కనిపించడం, సోషల్ మీడియాలో ఫొటోలు వైరల్ కావడం వల్ల డేటింగ్ రూమర్స్ మాత్రం ఆగడం లేదు.  

మలైకా అరోరా బాయ్‌ఫ్రెండ్

ఇప్పటికే వయసు తేడాపై ట్రోల్స్ ఎదుర్కొన్న మలైకా.. ఈసారి కూడా అదే విషయంపై వస్తున్న కామెంట్లను పెద్దగా పట్టించుకోకుండా తనదైన స్టైల్‌లో ముందుకు సాగుతోంది. దీంతో ఆమె చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి.

