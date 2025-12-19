English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Malaika Arora: తన కంటే 17 ఏళ్ల చిన్నోడితో మలైకా డేటింగ్.. హర్షా మెహతా ఎవరో తెలుసా?

Malaika Arora Dating With Harsha Mehta: మలైకా అరోరా ఈ బాలీవుడ్ నటి ఎప్పుడు తన ఫిట్నెస్ వీడియోలను షేర్ చేస్తూ నెట్టింటా వైరల్‌ అవుతుంది. తాజాగా తన కొత్త బాయ్ ఫ్రెండ్‌తో కూడా కనిపిస్తూ ఇటీవల ఆమె మరోసారి వైరల్‌ అయింది. ఈ బాలీవుడ్ సీనియర్ నటి మలైకా అరోరా 52 ఏళ్ల వయసులో తనకంటే 17 ఏళ్లు చిన్నవాడైన వ్యక్తితో డేటింగ్ చేస్తున్నట్లు బీటౌన్ వర్గాలు చర్చించుకుంటున్నాయి. ఇటీవల వారిద్దరూ కలిసి ఉన్న ఫోటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
 సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడు సెలబ్రిటీల ఫొటోస్ వైరల్ మారుతూ ఉంటాయి. వారితో కనిపించే వ్యక్తి మరింత సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ గా నిలిచిపోతారు. అయితే డేటింగ్ ర్యూమర్స్‌తో మొదటి స్థానంలో ఉండే మలైకా అరోరా ఇటీవల ఒక వ్యక్తితో కనిపిస్తుంది. తనకంటే 17 ఏళ్లు చిన్నవాడు అయినా వ్యక్తితో డేటింగ్ చేస్తుందంటూ రూమర్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి.  

 మొదట నటుడు అర్బజ్‌ ఖాన్‌తో ఆమె పెళ్లి చేసుకుని ఆ తర్వాత విడాకులు కూడా తీసుకుంది. ఆ తర్వాత తనకంటే చిన్న వాడైనా అర్జున్ కపూర్ తో కూడా కొంతకాలం ఆమె డేటింగ్ చేశారు. అయితే అప్పట్లో వీరిద్దరూ పెళ్లి చేసుకుంటారని వార్తలు కూడా వచ్చాయి .  

 ఆ తర్వాత కొన్ని కారణాల వల్ల వీళ్ల రిలేషన్ బ్రేక్ అయింది. తాజాగా ఆమె హర్ష మెహతాతో డేటింగ్ చేస్తున్నట్లు టాక్. దీనిపై వీరి నుంచి ఇంకా ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. కానీ మొత్తానికి బాలీవుడ్ నటి మలైకా అరోరా తనకంటే 17 ఏళ్లు తనకంటే చిన్నవాడైనా హర్షతో డేటింగ్ చేస్తున్నట్లు సినీవర్గాలు చర్చించుకుంటున్నాయి.  

ఇటీవల వినాశ విమానాశ్రయం నుంచి బయటకు వస్తున్నప్పుడు మలైకాతో హర్ష మెహతా కనిపించాడు. వెంటనే మీడియా ఫోటోలు తీయడంతో మలైకాకు వెనుక నడుస్తూ ముఖానికి మాస్క్ వేసుకొని ఉన్నాడు. ఆ తర్వాత పార్కింగ్ వద్ద ఇద్దరు ఒకే కారులో ఎక్కి కలిసి వెళ్లారు   

 మీడియా ప్రకారం హర్ష మెహతా 33 ఏళ్ల డైమండ్ వ్యాపారి. అయితే ఇతను మలైకాకు మేనేజర్ గా కూడా ఉన్నారని చెబుతున్నారు. అధికారికంగా దీని గురించి ఎలాంటి ప్రకటన లేదు. ఇక అర్జున్‌ కపూర్‌తో 2024 లో విడిపోయింది మలైకా. ఆయన కూడా సింగల్ స్టేటస్ పెట్టారు. అయితే 1998లోనే అర్బజ్‌ ఖాన్‌ మలైకాకు వివాహం జరిగింది. వారికి 19 ఏళ్ల కుమారుడు ఉన్నారు.

