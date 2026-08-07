Malaika Arora Dating News: బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్, ఫిట్నెస్ ఐకాన్ మలైకా అరోరా వ్యక్తిగత జీవితంతో తరచూ వార్తల్లో నిలుస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. తన మొదటి భర్త అర్బాజ్ ఖాన్తో విడాకుల తర్వాత తన కంటే చిన్న వయసు ఉన్నావారితోనే డేటింగ్ చేస్తుండడం గమనార్హం. అర్జున్ కపూర్ నుంచి బిజినెస్ మ్యాన్ హర్త్ మెహతా వరకు తన కంటే చిన్నవాళ్లతో మలైకా ఎందుకు డేటింగ్ చేస్తుందంటే..!
బాలీవుడ్ నటి మలైకా అరోరా తరచూ వార్తల్లో నిలుస్తూనే ఉంటుంది. అర్బాజ్ ఖాన్తో విడాకుల తర్వాత అర్జున్ కపూర్తో రిలేషన్షిప్లో ఉన్న ఆమె, ప్రస్తుతం వజ్రాల వ్యాపారి హర్ష్ మెహతాతో డేటింగ్ చేస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా మలైకా తనకంటే దాదాపు 19 ఏళ్లు చిన్నవాడైన హర్ష్తో ఉండటంపై నెట్టింట పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది.
అయితే, ఆమె తనకంటే చిన్నవారినే డేటింగ్కు ఎంచుకోవడం వెనుక అసలు కారణం ఏంటో ప్రముఖ ఎంటర్టైన్మెంట్ జర్నలిస్ట్ సిద్ధార్థ్ కన్నన్ పోడ్కాస్ట్లో కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించారు.
సాధారణంగా 40 ఏళ్లు దాటిన పురుషులు తమకంటే చాలా చిన్నవారైన 20 ఏళ్ల యువతులతో డేటింగ్ చేయడం, పెళ్లి చేసుకోవడం సమాజంలో సర్వసాధారణంగా జరుగుతోంది. కానీ, ఒక మహిళ తనకంటే చిన్నవారితో ఉంటే మాత్రం విపరీతమైన చర్చనీయాంశం అవుతుంది. పురుషులకు ఉండే ఈగో, అభద్రతా భావమే ఇందుకు ప్రధాన కారణమని జర్నలిస్ట్ అభిప్రాయపడ్డారు.
మలైకా అరోరా స్వయంసమృద్ధి కలిగిన మహిళ. ఆమె తన కాళ్లపై తాను నిలబడటమే కాకుండా అద్భుతంగా సంపాదిస్తున్నారు. ఒకవేళ ఆమె తనకంటే పెద్ద వయసున్న పురుషులతో డేటింగ్ చేస్తే.. ఆమెను నియంత్రించడానికి ప్రయత్నించడం లేదా అనవసరమైన ప్రశ్నలు వేయడం జరగవచ్చు. అది ఆమెకు నచ్చకపోవచ్చు.
"నా అంచనా ప్రకారం, మలైకా తన స్థాయికి తగ్గట్లుగా, తనని అర్థం చేసుకునే పరిణతి గల వ్యక్తిని కనుగొనలేకపోతున్నారు. అందుకే ఆమె తనకంటే చిన్నవారితో డేటింగ్ చేస్తున్నారు" అని ఆ జర్నలిస్ట్ పేర్కొన్నారు.
మలైకా లాంటి ఉన్నత స్థితిలో ఉన్న, ఆర్థికంగా స్థిరపడిన మహిళల ముందు కొందరు పురుషులు తమను తాము తక్కువగా అంచనా వేసుకుంటారని, భయపడతారని తెలిపారు. జీవితంలో ఎటువంటి అభద్రతా భావాలు లేని, సంపూర్ణ ఆత్మవిశ్వాసం ఉన్న మగాళ్లు మాత్రమే ఇలాంటి విజయవంతమైన మహిళలను ఇష్టపడగలరని ఆయన స్పష్టం చేశారు.