Malaika Arora: 51 ఏళ్ల వయసులో 20 ఏళ్ల కుర్రదానిలా మెరిపోతున్న బాలీవుడ్ హీరోయిన్..సీక్రెట్ ఇదే!

Malaika Arora Diet Plan: మలైకా అరోరా బాలీవుడ్లోని అత్యంత ఫిట్నెస్ ఉన్న నటీమణులలో ఒకరు. 51 ఏళ్ల వయసులో కూడా 20 ఏళ్ల అమ్మాయిలా అందంతో మెరిసిపోతుంది. ఈ బ్యూటీ నిజానికి ఎలాంటి చిట్కాలు పాటిస్తారో చూద్దాం..
బాలీవుడ్ 'ఫిట్నెస్ క్వీన్'గా పేరుగాంచిన మలైకా అరోరా ఎప్పుడూ ఏదో ఒక విషయంలో వార్తల్లో నిలుస్తూనే ఉంటుంది. 51 ఏళ్ల వయసులో కూడా తన ఫిట్నెస్ను కాపాడుకుంటూ నేటి యువతులకు గట్టి పోటీనిస్తోంది.
మలైకా తన ఫిట్నెస్ కారణంగా సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. మరి ఆమె ఫిట్నెస్, ఆరోగ్యకరమైన జీవితానికి రహస్యం ఏమిటి? ఒక్కొక్కటిగా తెలుసుకుందాం..
మలైకా ఫిట్నెస్ కేవలం వ్యాయామానికే పరిమితం కాదు. ఆమె ప్రతిరోజూ నిర్ణీత సమయం పాటు నడుస్తుంది. సూర్యరశ్మి, స్వచ్ఛమైన గాలి ఆమె దినచర్యలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయి. "సన్స్క్రీన్, నీరు, నడక నా జీవితంలో మూడు మాయా మంత్రాలు" అని నటి స్వయంగా చెప్పింది.
వ్యాయామంతో పాటు, ఆమె తన ఆహారం పట్ల కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతుంది. ఆమె ఎటువంటి జంక్ ఫుడ్ తినదు. ఆమె ఆహారంలో తాజా పండ్లు, ఆకుపచ్చ కూరగాయలు, గుడ్లు, చికెన్, చేపలు ఉంటాయి. ఆమె రోజంతా పుష్కలంగా నీరు త్రాగుతుంది. ఇది శరీరాన్ని హైడ్రేట్ గా ఉంచుతుంది.
ఆమె ఉదయం నిద్రలేచి నిమ్మకాయ, తేనె కలిపిన గోరువెచ్చని నీరు తాగుతుంది. అల్పాహారంగా గుడ్లు, పండ్లు లేదా ఓట్స్ తింటుంది. మధ్యాహ్నం చపాతీ, కూరగాయలు, పప్పు, సలాడ్ తింటుంది.
మలైకా వీలైనంత త్వరగా తేలికగా తింటుంది. భోజనంలో సూప్, సలాడ్ లేదా కూరగాయలు ఉంటాయి. మలైకా ఫిట్నెస్ వెనుక ఉన్న అతిపెద్ద రహస్యం ఆమె క్రమబద్ధత, క్రమశిక్షణ. ఆమె ఒక్క రోజు కూడా మిస్ చేయదు.