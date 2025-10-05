English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Star Actress Ex Husband: 58 ఏళ్ల వయసులో రెండోసారి తండ్రైన స్టార్ హీరోయిన్ మాజీ భర్త.. ఇంతకీ ఎవరో తెలుసా..?

Arbaaz Khan Welcomes Baby Girl: బాలీవుడ్ హాట్ బ్యూటీ మలైకా అరోరా గురించి స్పెషల్ ఇంట్రడక్షన్ అవసరం లేదు. స్పెషల్ సాంగ్స్‌కు పెట్టింది పేరు ఈ అమ్మడు. గతంలో మలైకా బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్ ఖాన్ సోదరుడు అర్బాజ్ ఖాన్‌ని పెళ్లి చేసుకొని.. ఆ తర్వాత విడాకులు తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే మలైకాతో విడిపోయిన తర్వాత రెండవ పెళ్లి చేసుకున్న అర్బాజ్ ఖాన్.. తాజాగా 58 ఏళ్ల వయసులో రెండోసారి తండ్రయ్యాడు. 
అర్బాజ్ ఖాన్.. బాలీవుడ్ కండల వీరుడు సల్మాన్ ఖాన్ తమ్ముడిగా అందరికీ సుపరిచితమే. అంతేకాకుండా తెలుగులో జై చిరంజీవ సినిమాలో విలన్‌గా కూడా నటించాడు. అలాగే దబాంగ్, ప్యార్ కియా తో డర్నా క్యా వంటి సూపర్ హిట్ సినిమాల్లో తన నటనతో అందరినీ ఆకట్టుకున్నాడు.   

గతంలో మలైకా అరోరాను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న అర్బాజ్ ఖాన్.. 2017లో ఆమెతో విడాకులు తీసుకున్నాడు. అయితే వీరిద్దరికీ అర్హాన్ ఖాన్ అనే కుమారుడు ఉన్నాడు. 

ఇక 2023లో మేకప్ ఆర్టిస్ట్ షురా ఖాన్‌ని రెండవ పెళ్లి చేసుకున్నఅర్బాజ్ ఖాన్.. తాజాగా 58 ఏళ్ల వయసులో రెండోసారి తండ్రిగా ప్రమోషన్ పొందాడు. 

ముంబైలోని ఒక ఆస్పత్రిలో షురా ఖాన్ పండంటి ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చినట్లుగా తెలుస్తోంది. దీంతో సినీ సెలబ్రిటీలంతా అర్బాజ్ ఖాన్‌కు కంగ్రాట్స్ తెలియజేస్తూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.   

ఈ గుడ్‌న్యూస్ వినగానే సల్మాన్ ఖాన్ నేరుగా తన తమ్ముడి కూతురిని చూడటానికి హుటాహుటినా హాస్పిటల్‌కి వెళ్లినట్లుగా తెలుస్తోంది. సోదరుడి కుటుంబానికి కొత్తగా వచ్చిన ఆనందాన్ని పంచుకోవడానికి సల్మాన్ ఆతృతగా వెళ్లడం వారి కుటుంబ బంధాన్ని తెలియజేస్తుంది.     

