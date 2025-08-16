Malaika Arora Second Marriage: బాలవుడ్ నటి మలైకా అరోరా గురించి ప్రస్తుతం అనేక రూమర్లు వస్తున్నాయి. ఆమె వ్యక్తిగత జీవితంలో అర్బాజ్ ఖాన్తో విడాకులు తీసుకోగా.. ఇటీవలే హీరో అర్జున్ కపూర్తోనూ లవ్ బ్రేకప్ చెప్పినట్లు వార్తవు వచ్చాయి. ఈ క్రమంలో ఆమె మరో పెళ్లికి సిద్ధమైనట్లు వార్తలు జోరుగా సాగుతున్నాయి.
బాలీవుడ్ నటి మలైకా అరోరా తన ఫిట్నెస్, వ్యక్తిగత జీవితంతో తరచుగా వార్తల్లో నిలుస్తుంది. సోషల్ మీడియాలో అభిమానులకు అందాలను పంచుతూనే.. తన వ్యక్తిగత జీవితంలో అనేక పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటోంది. గతంలో అర్బాజ్ ఖాన్ను పెళ్లాడిన ఈ బ్యూటీ.. ఓ కుమారుడికి జన్మనిచ్చింది. ఆ తర్వాత విడాకులు ఇచ్చి, హీరో అర్జున్ కపూర్తో ప్రేమాయణం సాగించింది. తాజాగా వీరిద్దరూ విడిపోయారు. ఇదే విషయాన్ని ఆ నటి స్వయంగా వెల్లడించింది.
ఇటీవలే నటి మలైకా అరోరాను ఓ వార్తా సంస్థ ఇంటర్వ్యూ చేసింది. అయితే ఆమెకు మరోసారి ప్రేమలో పడాలని అనుకుంటున్నారా? ప్రశ్న ఎదురవ్వగా.. ఆమె అందుకు అవును అని బదులిచ్చింది. తాను రొమాంటిక్ వ్యక్తిని కావడం వల్ల తనకు ప్రేమపై ఎప్పుడూ నమ్మకం ఉన్నట్లు ఆమె చెప్పుకొచ్చింది. మంచి వ్యక్తి దొరికితే కచ్చితంగా రెండో పెళ్లి చేసుకునేందుకు తాను సిద్ధంగా ఉన్నట్లు మలైకా ఆరోరా ప్రకటించింది.
పెళ్లి విషయంలో నేటి యువతకు నటి మలైకా ఆరోరా ఓ సందేశాన్ని ఇచ్చింది. ముందు తమని తాము అర్థం చేసుకోండి. ఆ తర్వాతే పెళ్లి చేసుకోండని సూచించింది. తనకు పెళ్లైన సమయంలో ఆమె చాలా చిన్న వయసు అని ఆమె తెలియజేసింది. ఆ తర్వాత విడాకులు తీసుకున్నాక.. తాను స్వార్థపరురాలు అంటూ తనపై కామెంట్స్ వచ్చిన విషయాన్ని గుర్తుచేసుకుంది.