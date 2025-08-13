Malavika Mohanan: మాళవిక మోహనన్ హాట్ గ్లామర్ ట్రీట్.. అందాల డోస్ పెంచేస్తోన్న ‘రాజా సాబ్’ భామ..

Malavika Mohanan: మాళవిక మోహన్.. తెలుగులో ఒక్క స్ట్రెయిట్ గా చిత్రం చేయకపోయినా.. తన డబ్బింగ్ సినిమాలతో టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులకు చేరువైంది. త్వరలో ప్రభాస్ హీరోగా నటిస్తోన్న ‘ది రాజాసాబ్’సినిమాతో డైరెక్ట్ గా తెలుగు ఆడియన్స్ ను పలకరించబోతుంది.
Malavika Mohanan: బ్యూటిఫుల్ టాలెంటెడ్ హీరోయిన్ మాళవిక మోహనన్ గురించి కొత్తగా పరిచయాలు అక్కర్లేదు. ఈమె తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో అడుగుపెట్టక ముందే తన గ్లామర్ షోతో తెలుగు ప్రేక్షకులను ఊపిరి సలపకుండా చేస్తోంది.
రీసెంట్ గా మాళవిక మోహన్.. ముంబైలో జరిగిన ఐడబ్ల్యూఎంబజ్ డిజిటల్ అవార్డ్స్ లో పర్సనాలిటీ ఆఫ్ ది ఇయర్ గా అవార్డ్ వరించింది. ఓటీటీ, వెబ్ ఎంటర్ టైన్ మెంట్ కు సంబంధించిన బిగ్గెస్ట్ అవార్డ్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది ఈ సంస్థ.
మాళవిక మోహనన్ ప్రస్తుతం ప్రభాస్ సరసన ‘ది రాజా సాబ్’ మూవీలో నటిస్తోంది. ఈ సినిమాతో ఆమె టాలీవుడ్ లోకి గ్రాండ్ ఎంట్రీ ఇస్తోంది. రీసెంట్ గా రిలీజ్ చేసిన రాజా సాబ్ టీజర్ లో మాళవిక స్టన్నింగ్ లుక్స్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ చిత్రంతో తెలుగు ఆడియెన్స్ కు మరింత దగ్గర కానుంది మాళవిక.
మలయాళ సినీ ఇండస్ట్రీకి చెందిన మాళవిక.. విజయ్ హీరోగా నటించిన 'మాస్టర్’ చిత్రం మంచి బ్రేక్ ఇచ్చింది. ఇక 2013లో మలయాళ మూవీ 'పట్టామ్ పోలే' తో హీరోయిన్ గా మాళవిక కెరీర్ స్టార్ట్ అయింది. తొలి సినిమా తర్వాత మాళవిక వెనుదిరిగి చూసుకోలేదు. ఆ తర్వాత ‘నిర్ణాయకం’ మూవీస్ లో తన యాక్టింగ్ కమ్ స్టన్నింగ్ గ్లామర్ తో ప్రేక్షకులను తనవైపు తిప్పుకునేలా చేసింది. ముఖ్యంగా హీరోయిన్ గా అంగాంగ ప్రదర్శన చేయడంలో మాళవికకు ఎలాంటి మొహమాటం లేదు.
కేవలం మల్లూవుడ్, కోలీవుడ్ తో పాటు శాండివుడ్లో కూడా నటించింది మెప్పించింది. అటు బాలీవుడ్ లో కూడా పలు చిత్రాల్లో నటించింది. హిందీలో ఇషాన్ ఖట్టర్ హీరోగా నటించిన కూడా 'బియాండ్ ది క్లౌడ్స్'చిత్రంతో బీటౌన్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది.
మల్లూవుడ్ లో ‘ది గ్రేట్ ఫాదర్’ చిత్రం తర్వాత.. రజినీకాంత్ హీరోయిన్ గా నటించిన 'పేట' మాళవికకు మాస్లో మంచి ఫాలోయింగ్ వచ్చేలా చేసింది. లాస్ట్ ఇయర్ ‘తంగలాన్’ చిత్రంలో తమిళ, తెలుగు ప్రేక్షకులను మెప్పించింది. ఈ చిత్రంలో మాళవిక డీ గ్లామర్ పాత్రకు విమర్శకుల ప్రశంసలు దక్కాయి. ఇక ఈ యేడాది చివర్లో ప్రభాస్ ‘ది రాజాసాబ్’ మూవీతో తెలుగులో డైరెక్ట్ ఎంట్రీ ఇచ్చి ఇక్కడ దూసుకుపోవాలని చూస్తోంది.