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Malavya Raja Yoga: శక్తివంతమైన మాళవీయ రాజయోగంతో ఈ రాశుల వారికి రాజభోగాలు!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 21, 2026, 10:57 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 10:57 AM IST

Malavya Raja Yoga Effect: ఎంతో శక్తివంతమైన మాళవీయ రాజయోగంతో కొన్ని రాశులవారికి బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా అద్బుతమైన ప్రయోజనాలు కలిగే ఛాన్స్‌లు ఉన్నాయి. అనుకోకుండా దిమ్మతిరిగే లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.
 

Malavya Raja Yoga Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. శుక్రుడిని సంతోషం, సౌకర్యంతో పాటు విలాసం, సంపద, సౌదర్యానికి కారకుడిగా భావిస్తూ ఉంటారు. ఇదిలా ఉంటే.. సెప్టెంబర్ 2న శుక్రుడు తన సొంత రాశిగా భావించే తులారాశిలోకి ప్రవేశించబోతోంది. దీని కారణంగా ఎంతో శక్తివంతమైన, శుభప్రదమైన మాళవీయ రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. ఈ యోగానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది.

Malavya Raja Yoga Effect On Zodiac1/6

మాళవీయ రాజయోగం

మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ మాళవీయ రాజయోగంతో కొన్ని రాశులవారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ఆదాయం పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా పరిష్కారమవుతాయి. అలాలగే ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాల పరంగా ఈ సమయంలో విశేషమైన లాభాలు కూడా కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.

Malavya Raja Yoga Effect 2/6

మకర రాశి

మోస్ట్‌ పవర్‌ఫుల్ మాళవీయ రాజయోగం ప్రభావంతో మకర రాశి వారికి ఈ సమయం అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వృత్తిపరంగా గొప్ప పురోగతి కూడా లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వ్యాపారాలు చేయాలనుకునేవారికి ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. వీరు ఈ సమయంలో కుటుంబ సభ్యులతో ఎంతో ఆనందంగా ఉంటారు. అంతేకాకుండా ఒత్తిడి వంటి సమస్యలు కూడా పరిష్కారమవుతాయి. 

Malavya Yoga Effect3/6

కుంభ రాశి

మాళవీయ రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌తో కుంభ రాశివారికి ఈ సమయం సువర్ణ అవకాశాలను అందిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఆదాయం అనేక రెట్లు విపరీతంగా పెరుగుతుంది. వృత్తిపరంగా అద్భుతమైన లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. ఉద్యోగాల పరంగా అద్భుతమైన పదోన్నతులు కూడా లభిస్తాయి. దీంతో పాటు వ్యాపారంలో భారీ లాభాలు కలిగే ఛాన్స్‌లు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. కుటుంబంలో సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి.   

Malavya Rajayogam4/6

కర్కాటక రాశి

మోస్ట్ వపర్‌ఫుల్ శుక్ర సంచారం కారణంగా కర్కాటక రాశివారికి ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో సకల శుభాలు కూడా కలిగే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఒత్తిడి వంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి కూడా ఈ సమయంలో తప్పకుండా ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఫలితంగా జీవితంలో సమస్యలు కూడా పరిష్కారమవుతాయి.   

Astrology Telugu5/6

తులారాశి

మాలవ్య రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌తో తులారాశివారికి కూడా జీవితంలో అద్భుతమైన ధన లాభాలు కలుగుతాయి. దీంతో పాటు డబ్బు కొరత వంటి సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. ముఖ్యంగా ఒత్తిడి నుంచి కూడా సులభంగా ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా మీకు చాలా అనుకూలంగా మారే ఛాన్స్‌లు కనిపిస్తున్నాయి. వ్యాపారాల్లో భారీ లాభాలు కూడా కలుగుతాయి.

Astrology News Telugu6/6

గమనిక..

TAGS:
Shukra Gochar
Malavya Yoga
Malavya Yoga effect
Malavya Rajayogam
Venus Transit
Venus Transit Effect

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