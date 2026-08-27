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శుక్రుడి సంచారంతో మాలవ్య మహాపురుష రాజయోగం.. నవంబర్ 6 వరకు ఈ రాశులకు తిరుగులేదు!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 27, 2026, 10:43 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 10:43 AM IST

Malavya Rajayoga 2026: సెప్టెంబర్ 2న శుక్రుడి సంచారంతో ఏర్పడే మహాపురుష రాజయోగాల్లో ఒకటైన మాలవీయ రాజయోగం కారణంగా ఈ క్రింది రాశుల వారి జీవితాల్లో కీలక మార్పులు వస్తాయి. ఆర్థికంగా ఎంతో మేలు జరగడమే కాకుండా.. కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరుతాయి.

Malavya Rajayoga 2026 Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్రుడిని సంపదతో పాటు శ్రేయస్సు, ఆనందం, ప్రేమ, సౌభాగ్యానికి కారకుడిగా భావిస్తూ ఉంటారు. ఇదిలా ఉంటే శుక్రుడి ప్రభావంతో ఎంతో శక్తివంతమైన మాలవ్య రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. సెప్టెంబర్‌లో శుక్రుడి రాశి మార్పుల కారణంగా 4 రాశుల వారికి ముఖ్యంగా ప్రపంచంలో ఎన్నో మార్పులు చోటు చేసుకోబోతున్నాయి. సెప్టెంబర్ 2న శుక్రవారం సంచార సమయంలో ఏర్పడబోతున్న శక్తివంతమైన మాలవ్య రాజయోగం కొన్ని రాశుల వారికి ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. 
 

Malavya Rajayoga 2026 Effect On Zodiac1/6

మాలవ్య రాజయోగం

ముఖ్యంగా శుక్రుడు సెప్టెంబర్ రెండవ తేదీ మధ్యాహ్నం ఒకటి గంటల సమయంలో తులా రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. అయితే, నవంబర్ 6వ తేదీ వరకు అక్కడే సంచార దశలో కొనసాగుతాడు. దీని కారణంగా మాలవ్య రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఐదు మహాపురుష రాజయోగాల్లో ఒకటైన ఇది కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలను అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా ఎంతో మేలు చేస్తుంది.  

Malavya Rajayogam2/6

కర్కాటక రాశి 

కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు శుక్రుడి ప్రభావం ఆర్థిక పరంగా సానుకూలమైన ఫలితాలు కలుగుతాయి. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు లభించడమే కాకుండా పాత పెట్టుబడిల నుంచి భారీ మొత్తంలో లాభాలు పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగస్తులకు పనుల్లో బాధ్యతలు పెరిగి కొత్త కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. వ్యాపారాలు చేస్తున్న వారికి ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది.  

Shukra Gochar Effect3/6

తులారాశి 

శుక్రుడు తులా రాశి వారికి అధిపతిగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటాడు.. అయితే, ఈ రాశి వారికి శుక్రుడి ప్రభావంతో వృత్తిలో అద్భుతమైన పురోగతి లభించి గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది. ఆర్థికంగా లాభాలు చేకూరే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వ్యాపారాల్లో కొత్త కొత్త పరిచయాలు కూడా ఏర్పడతాయి. కాంట్రాక్టుల ద్వారా మంచి ధన లాభాలు కూడా పొందుతారు.  

Malavya Rajayogam Effect4/6

సింహరాశి 

సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు శుక్ర గ్రహం సంచార ప్రభావంతో ఆర్థికంగా చాలావరకు బలపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా వీరికి పదోన్నతులు లభించడమే కాకుండా.. భారీ మొత్తంలో ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి. అంతేకాకుండా వ్యాపారంలో కొత్త ప్రణాళికలు కూడా వేసుకొని ముందుకు సాగుతారు. ముఖ్యంగా నిలిచిపోయిన డబ్బులు కూడా ఈ సమయంలో సులభంగా తిరిగి వస్తాయి.  

Venus Transit Effect5/6

కుంభరాశి 

ఎంతో శక్తివంతమైన మాలవ్య రాజయోగ ప్రభావంతో కుంభ రాశి వారికి ఆర్థికంగా ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ఆదాయ వనరులు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. వృత్తిలో పురోగతి సాధించి విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందగలుగుతారు. అలాగే కొత్త కాంటాక్ట్ నుంచి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా పెట్టుబడులు పెట్టే వారికి ఈ సమయం ఎంతో బాగుంటుంది..

Venus Transit Zodiac6/6

గమనిక..

TAGS:
Malavya Rajayogam
Shukra Gochar Effect
Rasi Phalalu
Malavya Rajayogam Effect
Venus Transit Effect

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