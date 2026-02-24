Malavya Yogam: హోళీ తర్వాత అద్వితీయమైన మాలవీయ యోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఆర్ధికంగా అన్నీ లాభాలే..

Malavya Yogam: మార్చి ప్రారంభంలో శుక్రుడు కుంభం నుండి దాని తన ఉచ్చ రాశి రాశి అయిన మీన రాశిలోకి వెళ్లబోతున్నాడు. శుక్రుడు మీన రాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు, మాలవీయ యోగం ఏర్పడుతుంది. దీంతో పాటు కుంభంలో సూర్యుడు, కుజుడు, బుధుడు, రాహువు అనే నాలుగు గ్రహాల కలయిక ఏర్పడబోతుంది. దీంతో అద్భుతమైన యోగం సిద్ధించబోతుంది. దీంతో ఈ 4 రాశుల వారికి ఆర్ధికంగా అన్నీ లాభాలే కలగబోతున్నట్టు గ్రహగతులు చెబుతున్నాయి.
Malavya Yogam 2026: మరోవైపు శుక్రుడు, శనీశ్వరుడు కూడా మీన రాశిలో కలిసి ఉండబోతున్నారు. దీంతో మార్చి 15న, సూర్యుడు మీన రాశిలోకి వెళ్లబోతున్నాడు. ఇది మీన రాశిలో మూడు గ్రహాల కలయికను ఏర్పరుస్తుంది. హోలీకి ముందు మాలవీయ యోగం రావడం శుక్రుడు, శనిదేవుడు కలయిక కొన్ని రాశులకు శుభప్రదం కావచ్చు. ఆ అదృష్ట రాశులు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.హోలీకి ముందు, శుక్రుడు తన రాశిని మార్చుకోబోతున్నాడు.
వృషభరాశి: మార్చి నెలలో గ్రహాల కదలికలు వృషభ రాశి వారిపై సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. మీ రాశి అధిపతి శుక్రుడు ఉచ్చ రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. దీని వలన ఈ రాశి వారికి కొత్త ఆదాయ వనరులను పొందే అవకాశాలున్నాయి. అంతేకాదు చేస్తోన్న ఉద్యోగంలో పదోన్నతిని అందుకుంటారు. మీ పదకొండవ ఇంట్లో సూర్య సంచారం మీ వ్యాపారాన్ని వృద్ది చేయబోతుంది. మీ సామాజిక సంబంధాలను మెరుగుపరుస్తుంది. మీ తల్లిదండ్రుల నుండి కూడా మీకు అపారమైన మద్దతు లభించబోతుంది.
వృశ్చికరాశి: మార్చి నెలలో వృశ్చిక రాశికి సంబంధించిన విద్యార్థులకు గణనీయమైన మార్పులు చోటు చేసుకోబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వారికి, సానుకూల ఫలితాలు వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. ఎవరికైనా అప్పుగా ఇచ్చిన డబ్బు తిరిగి ఇవ్వబడుతుంది, ఇది మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరుస్తుంది. మీ కుటుంబంతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపడానికి మీకు అవకాశాలను తీసుకురాబోతుంది. కెరీర్లో పురోగతికి అవకాశాలున్నాయి. మీ ఇంటికి సంబంధించిన శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు.
కుంభరాశి: కుంభ రాశి వారికి ఈ సమయంలో మీ శక్తి స్థాయిలు మరింత పెరుగుతాయి. ఈ నెలలో, సూర్యుడు, శుక్రుడు మీ రెండవ ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తారు, ఇది మీ సామర్థ్యాలను మెరుగు పరిచే అవకాశాలున్నాయి. మీ సామర్ధ్యానికి తగిన గుర్తింపు లభించబోతుంది. ఆఫీసులో అదనపు బాధ్యతలను స్వీకరిస్తారు. ఈ రాశిలో జన్మించిన వారికి విదేశీ వాణిజ్యం, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో పెట్టుబడుల వలన అనేక లాభాలను అందుకోబోతున్నారు. ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి మంచి ఉద్యోగం లభించే అవకాశాలున్నాయి. మీ ఆరోగ్యం కూడా గతంలో కంటే మెరుగ్గా ఉండబోతుంది.
మిథున రాశి: మార్చి నెల మిథున రాశి వారికి ఆర్థిక శ్రేయస్సును తీసుకురాబోతుంది. మీ సుఖాలు, విలాసాలు పెరగవచ్చు. శుక్రుడు మీ సృజనాత్మకత ఆలోచనలను పెంచబోతున్నాడు. మీరు చేసే పనిలో ప్రశంసలు అందుకుంటారు. మీరు సంపద, శ్రేయస్సును అందుకుంటారు. మీరు వేరే చోట పెట్టుబడి పెట్టినట్లయితే, మీరు మంచి రాబడిని పొందే అవకాశాలున్నాయి.
గమనిక: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం హిందూ మత విశ్వాసాలు, జ్యోతిష్య శాస్త్రంలోని గ్రహాల కదలక ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. జీ న్యూస్ ఈ కంటెంట్ ను ధృవీకరించడం లేదు.